Верховное народное собрание КНДР приняло «Закон о политике в сфере ядерных сил», который юридически закрепил статус ядерного государства. Также КНДР подчеркнула, что не будет вести переговоры по денуклеаризации, поскольку обладание ядерным оружием является ее законным и неотъемлемым правом. С соответствующим заявлением выступил лидер страны Ким Чен Ын, сообщило в пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA).

Подчеркивается, что правительство КНДР решило принять новый закон, закрепляющий за государством право нанесения превентивного ядерного удара по противнику. Речь о той ситуации, когда Пхеньян посчитает потенциальную угрозу с его стороны неизбежной.

Также Ким Чен Ын добавил, что Северная Корея будет и дальше укреплять боеготовность в ядерной отрасли.

Каких-либо подробностей или будущих планов со стороны КНДР больше пока не приводится.