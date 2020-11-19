Классическое failed state: кое-что о судьбе Никола Пашиняна

Парламентская оппозиция продолжит добиваться отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна любыми возможными средствами. Об этом заявил на брифинге в парламенте глава фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян, передает Sputnik Армения. Он отметил, что правящее большинство сорвало внеочередное заседание парламента, на котором оппозиция предлагала обсудить отмену военного положения и выразить вотум недоверия премьер-министру Николу Пашиняну.

«Мы будем добиваться внеочередного заседания и обсуждения этих вопросов любыми законными способами. Мы не дадим повода упрекнуть себя в том, что действуем незаконно», — заявил Марукян. По его мнению, тот, кто подписал подобные соглашения, а речь идет о подписанном Пашиняном трехстороннем соглашении по урегулированию карабахского конфликта, должен уйти. Для чего? Для того, чтобы новый руководитель Армении мог добиться решений, максимально выгодных для армянской стороны. Причем делать это нужно безотлагательно, время не ждет, подчеркнул Марукян.

О том, что поезд ушел и ничего уже изменить нельзя, он ничего не говорит, хотя, скорее всего, понимает новые реалии. И он в РА не один такой.

Оппозиция Армении скоро объявит своего кандидата на пост главы временного правительства, который предполагается сформировать в случае отставки премьер-министра Никола Пашиняна, заявил экс-глава Службы нацбезопасности Армении, лидер оппозиционной партии «Родина» Артур Ванецян. Он считает некорректным самостоятельно называть фамилии. «Этот день недалек, в ближайшее время будет сделано заявление. Может быть выдвинуто несколько кандидатур, среди которых будет сделан выбор», — отметил Ванецян.

Все эти телодвижения армянской оппозиции напоминают дележ шкуры неубитого медведя. Дело все в том, что Пашинян никуда уходить не собирается. В среду вечером он впервые, после долгого перерыва, наверняка приходя в себя после вынужденного подписания соглашения о капитуляции, появился перед широкой армянской общественностью. Придя на площадь Республики в Ереване, он обратился к своим сторонникам, собравшимся на площади Республики в Ереване.

«Я прошу только об одном — давайте договоримся, вы пообщаетесь, и прекратим это. Я прошу вас разойтись!» — сказал Пашинян. Далее Пашинян вошел в здание правительства под призывы сторонников «Никол, Никол!» Кто-то выкрикивает: «Нет такого премьера на всей планете», «Пашинян — наш бог».

Да, именно так — человека, сделавшему неизбежной войну, которую армянская сторона позорно проиграла, в РА кто-то считает Богом. Но не это самое поразительное. Чудеса фантазии демонстрируют в эти дни армянские СМИ. Они на полном серьезе утверждают, что Пашинян удержится у власти потому, что… во всем виноват президент России Владимир Путин. Ему в вину ставится многое. Например, напоминание о том, что Азербайджан вел войну на своей территории. «Это, на секундочку, говорит руководитель страны-оккупанта! С каких это пор Россия стала беспокоиться о территориальной целостности стран бывшего СССР? Это ведь она пошла с войной на Грузию и Украину. Она «присоединила» Крым и признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Могла бы признать и независимость Арцаха, за более четверти-то века! Не признала. Более того, она поставляла нам свое морально устаревшее оружие, снабжая Азербайджан всем своим самым новым и не видя ничего зазорного в вооружении врага своего «стратегического союзника», потерять которого РФ не хочет, даже после очевидного и омерзительного предательства», — пишет издание «Арменианрепорт».

Это издание дало крайне забавное, если не сказать жестче, объяснение заявлению президента РФ касательно Пашиняна. «Обвинения в его (Пашиняна) адрес о каком-то предательстве не имеют под собой никаких оснований», — сказал Путин в эфире канала «Россия 24». Этой фразы оказалось достаточно для нового полета фантазии армянских СМИ.

«Но, Путин так действует неспроста. Не случайны и речи Алиева, вдруг начавшего утверждать, что не Пашинян, а Саргсян и Кочарян виноваты в поражении нашей армии. Всему этому есть очень простое объяснение — Николу хотят дать завершить акт предательства. Озвучены и даты — до 1 декабря, когда закончится, как того хотят в Москве и Баку, вывод наших войск из оккупированных Азербайджаном земель. А потом, уверяю вас, Никол уже не будет нужен никому», — пишет «Арменианрепорт».

А газета «Грапарак» пишет, что в кругах, хорошо знакомых с политическими процессами, уверены, что президент России пытается выйти из сложившейся ситуации с выгодой и ради выгод своей империи пока Пашиняна оставляет. По данным неназванного источника «Грапарак», ведутся еще и теневые переговоры, и российская сторона хочет отправить 14-15 тысяч военнослужащих в Карабах, превратив эти территории в свой полигон. «Следовательно, по крайней мере, до 1 декабря, окончательного срока передачи территорий, упомянутых в заявлении, смена премьер-министра Армении не выгодна России, потому очевидные удары по Николу Пашиняну не будут нанесены. Удары будут наноситься более дипломатично, как, например, разоблачение лжи Пашиняна в вопросе Шуши», — отмечает издание.

Такие вот утверждения. Насколько они справедливы, покажет время. Но авторы этих умозаключений признают, что судьба Пашиняна и всей Армении уже не в руках Никола Воваевича и граждан РА.

То есть, мало того, что РА проиграла войну и вынуждена была уйти с оккупированных территорий нашей страны, в некоторых случаях без боя, так еще и имя нового премьер-министра, как и судьба действующего главы армянского правительства, оказывается решается в Москве и Баку. А это значит, что уже и армянские СМИ признают, правда косвенно, что РА — классическое failed state, то есть несостоявшееся государство.