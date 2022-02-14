В Китае пограничники патрулируют территорию вместе с гусями, сообщает Oddity Central. Как показывает практика, птицы отлично справляются с поиском нелегальных иммигрантов.

По информации СМИ, солдаты и гуси патрулируют участок границы с Вьетнамом, который простирается на 184 километра по суше и на 22 километра по воде, со множеством троп и дорожек. Следить за такой территорией сложно, поэтому в июне 2021 года военные взяли на вооружение этих птиц — в качестве эксперимента.

Опыт был положительным. Гуси оказались более бдительными к незнакомцам и необычным звукам, чем собаки, что помогло пограничникам поймать несколько человек, пытавшихся нелегально пробраться на территорию Китая.

«Гуси будут кричать, когда услышат что-то. Еще громче начнут кричать, когда увидят незнакомца», — прокомментировал пограничник Ли Фэй.

Вскоре в каждой группе пограничного контроля появились пары гусей, которые исправно несут службу вместе с людьми. Сообщается, что всего в патрулировании границы задействованы 500 птиц в 300 пунктах.