Расчет ПЗРК пограничного подразделения уничтожил российский боевой самолет на Авдеевском направлении. Предварительно, речь идет о Су-25.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Пограничники в составе Сил обороны Украины продолжают сдерживать атаки российских оккупантов на Авдеевском направлении.

«Сегодня расчет ПЗРК пограничного подразделения сбил вражеский боевой самолет, предварительно штурмовик СУ-25. Зенитная ракета, выпущенная пограничниками из переносного комплекса, поразила воздушную цель», — добавил представитель ГПСУ.

После поражения самолет, как отметил Демченко, задымился, начал терять высоту и исчез за горизонтом.