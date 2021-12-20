В своем первом публичном заявлении после исчезновения звезда китайского тенниса Пэн Шуай опровергла обвинения в сексуальных домогательствах, которые она выдвинула ранее в адрес бывшего первого вице-премьера КНР Чжана Гаоли. «Я никогда ничего не говорила и не писала, где я бы кого-либо обвиняла в сексуальных домогательствах», — заявила 35-летняя спортсменка 19 декабря в видеоинтервью сингапурской китайскоязычной газете «Ляньхэ цзаобао».

На видео, снятом на мобильный телефон, видно, что интервью было взято у Пэн в Шанхае, где проходили соревнования по лыжному кроссу. Во время беседы с журналисткой она часто выглядит рассеянной и неуверенной; согласно переводу «Ляньхэ цзаобао», не раз произносит такие фразы, как: «Подождите, какой был вопрос? Извините, я не поняла».

На вопрос, следили ли за ней после появления сообщений об обвинениях, Пэн ответила, что она «всегда была совершенно свободна».

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Пэн Шуай не появлялась на публике более двух недель после того, как 2 ноября опубликовала в своем аккаунте в китайской соцсети Weibo пост с обвинениями в сексуальных домогательствах в адрес Чжана Гаоли, который с 2013 по 2018 годы занимал должность первого вице-премьера КНР. Вскоре сообщение было удалено, а теннисистка перестала выходить на связь.

Европейский Союз, ООН, Соединенные Штаты и Великобритания призвали власти Китая предоставить информацию о том, где находится Пэн Шуай и каково ее состояние. (DW)