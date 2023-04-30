В ночь на 29 апреля беспилотник атаковал нефтебазу в Казачьей бухте Севастополя. Начался пожар, его площадь составила 1 тыс. кв. м и ему присвоен высший 4 класс. Прибывшие 17 пожарных расчетов не смогли справиться и им на помощь направили как военных пожарных, так и целый пожарный поезд. В какой-то мере локализовать возгорание удалось только через 12 часов.

Подтверждается то, что все в большем масштабе выносятся российские дальние тылы, происходит их так называемое размягчение в виде нарушения и даже разрушения логистики. Отметим, что именно из Крыма происходит снабжение не только группировки российских войск на левом берегу Днепра в Херсонской области, но также левого крыла фронта в Приазовье и Донбассе.

Обратим внимание на важный факт, имеющий очень серьезное значение для всего хода войны. Как пишет журнал Forbes, у России возникли большие проблемы, связанные с дефицитом подшипников. Российским войскам нужно не менее 150 новых или отремонтированных танков в месяц только для того, чтобы поддерживать свои силы на передовой.

«Тщательный анализ деятельности «Уралвагонзавода» и «Омсктрансмаша» показывает, что заводы ежемесячно отгружают лишь несколько десятков современных танков: Т-72БМ3 или Т-90М, или отремонтированные Т-72, ​​Т-80 и Т-90, которые техники достали из долгосрочного хранения. Вот почему россияне «путешествуют назад во времени» и достают из запасов старинные Т-62 1960-х и Т-55 1950-х годов, которые превращались в труху на складах с 1980-х гг.».

Из-за подшипников не меньшие проблемы у железнодорожников. Им приходится отправлять в отстой так называемые инновационные вагоны повышенной грузоподъемности. Для них нет подшипников.

То, что удается достать в Китае и Малайзии, во-первых, недостаточно, во-вторых, низкого качества, в-третьих, высокой стоимости. В целом проблема подшипников не решается. Возникает проблема трудного выбора. Скудный ресурс подшипников куда направить. То ли на производство, ремонт и восстановление бронетехники, в первую очередь танков или на ремонт и восстановление подвижного состава железных дорог.

Выбор сделан в пользу второго варианта, так как все в России завязано именно на железнодорожный транспорт и его паралич грозит непредсказуемыми последствиями.

Отсюда следует, что на фронте не увидят танков Т-72 и Т-90, а воевать будут доисторическими Т-54/55, в лучшем случае Т-62. Им нужно меньше подшипников, их много и можно заняться каннибализмом других машин.

Если говорить об оккупационных российских войсках, то они с определенной долей страха ожидают украинского наступления. И это вопрос не только военный, но и дипломатический.

Лидер Китая товарищ Си Цзиньпин позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Разговор был давно ожидаемым и заявлен как политическое событие.

Важен разговор сам по себе, но также и назначение «спецпредставителя для коммуникации по урегулированию «украинского кризиса». Им стал бывший посол в России Ли Хуэй, владеющий русским языком.

Что же произошло такого, чтобы товарищ Си, который очень не хотел звонить и разговаривать с Зеленским, все таки, как говорится, снял трубку.

Во-первых, посол Китая во Франции Лу Шае дал интервью французскому телеканалу LCI, в котором заявил, что Крым «с самого начала принадлежал России», а Никита Хрущев «подарил Крым Украине во времена Советского Союза».

Далее, отвечая на вопросы, он, в частности, заявил, что получившие и восстановившие в 1991 году государственный суверенитет бывшие советские республики «не имеют эффективного статуса в международном праве, потому что не существует международного соглашения, которое придавало бы силу их статусу суверенных стран». Дипломат не заметил, что к таковым по его представлению, следует отнести и Россию.

Эти заявления китайского посла во Франции вызвали большой международный резонанс. Причем в своем большинстве негативный. И это сразу после визита президента Франции Эммануэля Макрона в Пекин. Пришлось министерству иностранных дел КНР объясняться, публично заявив, что Пекин уважает суверенитет всех стран, которые ранее входили в состав СССР, и что его позиция по Крыму «остается неизменной».

Однако дело только этим не ограничилось. Товарищ Си попал в неудобное положение. Только что он обещал Макрону как-то посодействовать урегулированию, как он называет, украинского кризиса, а тут его дипломат при должности в ведущей стране Европы запускает такой шар, начиненный политической взрывчаткой.

Фактор второй. Слишком долго Китай сидел на горе и наблюдал, как идет война в Украине. Возникла ситуация, что другие политические и международные тяжеловесы занимают более выгодные позиции, а Китай как-то отстает.

Фактор третий. Война пошла совсем не так, как планировали в Москве и как представляли в Пекине. Более того, возникла прямая угроза военного поражения России с вытекающими из этого факта политическими последствиями. Китай вполне мог опоздать и не втиснуться в будущий переговорный процесс. Зеленский неоднократно говорил, что хотел бы видеть за столом будущих переговоров ведущих союзников Украины, чтобы в Москве отчетливо понимали, с кем придется разговаривать. Не только с одним Киевом.

Вот и пришлось товарищу Си брать трубку и звонить Зеленскому.

Главная задача китайской дипломатии заявить о себе как о влиятельном посреднике, который может принудить обе стороны к каким-либо уступкам ради достижения мира.

Идеально было бы заключить соглашение о немедленном прекращении огня, своего рода Минск-3, а потом вести бесконечные переговоры. Главное, что Россия в этом случае сохраняет оккупированные территории, а Китай усиливает свои мировые позиции по примеру договоренности Ирана и Саудовской Аравии. Синергетический эффект такого хода был бы огромным.

Однако, в Киеве совсем не наивные люди, чтобы поддаваться на подобные приманки. Тем более, что Китай не совсем нейтральный посредник. Он больше склоняется в российскую сторону, хотя и ввязался в переговорную игру.

Война в Украине воспринимается в Пекине в свете своего противостояния с Вашингтоном. Киев считается полностью проамериканским, точнее прозападным. Повернуть Зеленского в китайскую сторону невозможно, поэтому ожидать от китайского посредничества каких-то быстрых результатов не стоит.

В интересах Китая чтобы ни Россия, ни Украина не выиграли войну. Если возникнет своего рода ничья и Пекин будет ее гарантом, то такой результат Поднебесную очень устроит.

Однако это маловероятно. Зеленский об этом заявил твердо сразу после разговора. Ни на какие территориальные уступки Украина не согласится ни в каком виде. Россия при Путине отступать тоже не собирается. В Кремле все еще тешат себя надеждами то ли на какое-то wunderwaffe, то ли счастливое сочетание звезд перед украинским наступлением, то ли еще на что-то. До полного военного поражения Москва с места не сдвинется в ожидании чего-то сверхъестественного.

Есть еще один фактор, который в Киеве, несомненно, учитывают. США и Евросоюз не устроит роль Китая как главного гаранта мира между Россией и Украиной. К их мнению в Украине обязательно прислушаются. К тому же это недалеко от собственной позиции Киева.

Отметим, что в Москве очень настороженно, если не сказать враждебно восприняли телефонный разговор товарища Си и украинского президента. Официально выдавили из себя что-то невнятное, а вот пропаганда получила соответствующее задание.

Радиоведущий Сергей Мардан в одном из эфиров обвинил китайского лидера и в предательстве России. По его словам, после визита Си Цзиньпина в Москву в России были уверены, что глава Китая не станет звонить украинскому президенту. «Что это вообще было? Нам на это как реагировать? Это зрада (предательство — Авт.) или нет? Нам как расценивать этот звонок, он зачем звонил нашему врагу? Товарищ Си Цзиньпин, ты зачем в Москву приезжал на три дня, мешал Путину работать? Нам что думать, у нас дружба или где?».

Более того, он допустил военный конфликт Китая с Россией. «Как только китайцы начнут всерьез поминать про какие-то исторические права, считайте, что нам на дальневосточных границах снова, как и в 1970-е годы, придется разворачивать полуторамиллионную армию».

В Москве не верят в возможность как-то договориться с Киевом даже при посредничестве Пекина. И последнего подозревают в какой-то особой игре не в пользу России. Видимо результаты переговоров Путина и товарища Си оказались настолько разочаровывающими для обеих сторон, что любые телодвижения Китая вызывают если не панику, то истерику в Белокаменной.

Мы являемся свидетелями, выражаясь шахматным языком, разыгрывания дебюта. Китай пытается играть белыми и сыграть свой, по возможности форсированный вариант.

Недолго ждать ответных ходов других игроков. Киев уже ответил и ничего хорошего Москве это не предвещает.