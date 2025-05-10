Россия и Украина могут заключить соглашение о прекращении огня в грядущие выходные, предположил новый канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции в Брюсселе.

«У меня есть большая надежда, что в эти выходные будет достигнута договоренность о перемирии в Украине», — сказал он. С учетом объявленного Москвой трехдневного перемирия, приуроченного к 80-летию победы, существует «большая вероятность», что оно будет продлено до 30 дней, отметил Мерц. После этого «могут начаться переговоры о мирном соглашении».

Канцлер ФРГ подчеркнул, что Киев и Вашингтон ранее призвали Москву заключить перемирие как минимум на 30 дней. Эту инициативу поддержали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава польского правительства Дональд Туск. «Мы подготовили совместное коммюнике, которое во многом идентично» американскому предложению, пояснил он, выразив надежду на принятие этой инициативы Кремлем. «Мяч полностью на стороне Москвы», — добавил Мерц.

Еще будучи кандидатом на пост канцлера, Мерц в ноябре пообещал, что после победы на выборах выставит России ультиматум. Он заявил, что потребует от Москвы остановки войны в Украине и, если через сутки Путин ослушается, Берлин предоставит Киеву дальнобойные ракеты Taurus. В апреле он подтвердил, что готов выполнить свое обещание — в координации с европейскими союзниками.

Ранее связанные с Белым домом Financial Times сообщили, что переговоры о прекращении войны в Украине провалились из-за максималистских требований президента Владимира Путина, в том числе по «денацификации» Украины. (moscowtimes.ru)