По мере увеличения скорости дрейфа нынешнего руководства Армении в сторону Запада стали чаще слышны голоса представителей старой власти, напоминающих о своем жалком существовании в надежде на политическую реабилитацию. Так, экс-президент Армении Серж Саргсян решил покорить китайскую публику посредством своих откровений в статье «Единая судьба армянского и китайского народов», опубликованной в самой влиятельной газете Поднебесной — «Жэньминь Жибао».

Саргсян мечтательно считает, что «созрел момент, чтобы поднять сотрудничество между Арменией и Китаем на новый, стратегический уровень, поскольку интересы обеих стран по ряду вопросов международной повестки схожи».

«Нет сомнений в том, что Китай очень хорошо понимает геополитические реалии на Южном Кавказе, и очевидно, Пекин заинтересован в реализации международных проектов, направленных на мир и развитие в нашем регионе, которые не направлены на изоляцию Армении», – отметил он.

По представлению Саргсяна, «чрезвычайно важным является богатый опыт сотрудничества Армении и Китая в рамках проекта «Север – Юг», который должен дать новый толчок усилиям Китая по укреплению транспортных связей в регионе».

«Находясь на перекрестке цивилизаций, наша страна всегда стремилась соединить Север и Юг, навести мосты между Востоком и Западом. Быть «островом в горах» никогда не было нашим желанием и целью. Будучи членом ОДКБ и ЕАЭС, нам одновременно удалось обеспечить заинтересованное участие в китайской инициативе «Пояс и путь», а с другой стороны — выстроить здоровые отношения с Западом, никогда не противопоставляя их интересам других сверхдержав», – отметил Саргсян.

По большому счету все вышесказанное является ложью, так как Саргсяну принадлежит немалая заслуга в том, что Армения стала страной-аутсайдером Южного Кавказа, оказавшись в изоляции от региональных проектов. Все это произошло из-за территориальных претензий Армении к Азербайджану, приведших к оккупации азербайджанских земель. Саргсян даже пафосно заявлял о том, что «Карабах никогда не будет в составе Азербайджана», но нынешние реалии не отражают фантазии жалкого лжеца и военного преступника, чьи руки по локоть обагрены кровью невинных азербайджанцев.

Теперь же этот отставной козы барабанщик с умным видом говорит очевидные глупости, позорясь в китайской прессе. О каком «богатом опыте сотрудничества Армении и Китая в рамках проекта «Север – Юг»» утверждает Саргсян?

В первую очередь ему следует знать, что транспортный проект «Север-Юг» выгоден Индии – конкуренту Китая. Напряженные отношения между двумя крупнейшими экономиками Азии ни для кого секретом не являются и оказывают заметное влияние на целые регионы. Хотя Китай предложил создать коридор для Индии в рамках инициативы «Пояс и путь», Нью-Дели не поддерживает этот проект — между странами помимо экономического соперничества существуют и территориальные споры, что затрудняет процесс их взаимодействия.

Индия выступила против инициативы «Один пояс один путь» также потому, что этот проект включает в себя китайско-пакистанский экономический коридор, соединяющий Кашгар (Китай) с пакистанским портом Гвадар через спорный с Пакистаном Кашмирский регион.

Запуск Китаем инициативы «Пояс и путь» в 2013 году, участниками которой за последние 10 лет стали более 150 стран и международных организаций, сделал Пекин ближе к Южному Кавказу. В экономическом плане Индия заинтересована в использовании логистических возможностей Южного Кавказа для выхода в Европу и намерена противодействовать усилению влияния и возможностей Китая в рамках выстраиваемого проекта «Один пояс – один путь», который пролегает по территориям Азербайджана и Грузии. По этой причине в последние несколько лет Индия стала более активно продвигать свое влияние на Южном Кавказе, в первую очередь ориентируясь на отношения с Арменией.

Однако проект «Север-Юг» через территорию Армении вряд ли будет реализован в ближайшей перспективе. Старт строительства автодороги «Север–Юг» в Армении был дан в 2009 году, но до сих пор он не завершен. По приблизительным подсчетам, трасса от границы Ирана до границы Грузии по территории Армении будет завершена к 2030 году при условии привлечения иностранных инвестиций. Несмотря на заявления о том, что Индия заинтересована в транспортном проекте «Север-Юг», до сих пор эта страна не рассматривала возможность его инвестирования. Китай также не проявлял интереса к инвестированию армянского маршрута проекта «Север-Юг».

К тому же в Иране идет строительство недостающего участка протяженностью 162 км железнодорожного пути Решт — Астара, соединяющего сухопутные участки международного транспортного коридора «Север-Юг». Работы планируют завершить к 2029 году. Этот участок свяжет Иран, Азербайджан и Россию. В свою очередь это приведет к ожидаемому спаду интереса Индии к армянскому маршруту магистрали «Север-Юг». В качестве реальной альтернативы Индия будет рассматривать территорию Азербайджана как возможность для выхода на европейский рынок. Это и должен понимать Саргсян, который своими недальновидными мыслями продемонстрировал всего лишь убогость ума…