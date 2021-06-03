Усиление противодействия иностранному вмешательству в дела Гонконга станет одним из приоритетов работы комиссариата МИД КНР в этом специальном административном районе. Об этом заявил новый глава представительства китайского внешнеполитического ведомства в Гонконге Лю Гуанъюань.

«Мы намерены более решительно противодействовать внешнему вмешательству», — приводит слова дипломата в четверг газета South China Morning Post.

«Внешние силы используют права человека, демократию и свободы в качестве предлога для вмешательства в дела Гонконга, злонамеренной клеветы на политику центрального правительства, для поддержки антикитайских элементов и введения различных санкций», — отметил Лю Гуанъюань.