Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о планах увеличения численности армии и сохранения заключенных прежним руководством ведомства контрактов на поставку вооружения.

«Мы увеличим численность армии, а также оперативные возможности Войска Польского, и я буду уделять этому гораздо большее внимание», — заявил глава Минобороны в субботу на пресс-конференции в Люблине, его цитирует агентство PAP.

«Важны не только количественные показатели, но и оперативные возможности», — подчеркнул Косиняк-Камыш, пояснив, что после первых проверок он видит, что «нужно сосредоточиться на подготовке и индивидуальном снаряжении солдат», передает Интерфакс.

Он также добавил, что выступает «в принципе за сохранение контрактов (заключенных прежним руководством польского Минобороны с польскими и зарубежными производителями вооружения), но мы их пересматриваем».

Косиняк-Камыш отметил, что также выступает за развитие запланированных воинских подразделений, в первую очередь в восточной части Польши. «Мы должны быть готовы к любому развитию событий», — подчеркнул он.