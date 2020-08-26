Китай запустил две ракеты, чтобы предупредить США

Китай 26 августа запустил две баллистические ракеты в сторону Южно-Китайского моря, чтобы предупредить США, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на источники.

«Это ответ Китая на потенциальные риски, которые несет все более частое прибытие американских военных самолетов и кораблей в Южно-Китайское море», — приводятся слова источника.

По данным издания, одна ракета, DF-26B («Дунфэн-26»), отправилась из провинции Цинхай, а другая, DF-21D («Дунфэн-21»), — из восточной провинции Чжэцзян. Они обе приземлились в зоне, которая закрыта из-за военных учений.

Ранее министерство обороны Китая заявило, что американский самолет-разведчик U-2 вторгся в зону, запрещенную для полетов. Власти КНР назвали это провокацией и выразили протест. (Газета.Ру)