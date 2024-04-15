Цель Ирана — предупредить Израиль о негативных последствиях пересечения «красных линий».

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре с немецкой коллегой Анналеной Бербок, сообщает Trend.

По его словам, «если Израиль продолжит свои действия, он получит ответный, немедленный и более широкий ответ».

В телефонном разговоре министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила необходимость дополнительного диалога в это опасное время.

«Последние события вызвали острую напряженность в регионе, и она нарастает. Наши совместные усилия должны быть направлены на предотвращение роста напряженности», — отметила она.

Напомним, что 1 апреля в результате авиаудара Израиля по району Меззе в Дамаске погибли 13 человек, в том числе командующий иранским Корпусом стражей исламской революции в Сирии и Ливане генерал Мохаммад Реза Захеди и его заместитель Мохаммад Хаджи Рахими. С тех пор напряженность между Ираном и Израилем возросла.