Страны G7 могут на следующей неделе сделать «жесткое предупреждение» мелким китайским банкам из-за того, что они помогают России обходить санкции. Об этом сообщает Reuters.

«Официальные лица США ожидают, что страны-члены G7 на следующей неделе сделают новое жесткое предупреждение мелким китайским банкам, чтобы они прекратили помощь России в обходе западных санкций», — говорится в сообщении.

3 июня издание Financial Times писало, что в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в мае президент РФ Владимир Путин попросил усилить присутствие китайских банков в России.

1 июня Bloomberg сообщал, что страны G7 и ЕС работают над новым пакетом антироссийских санкций, в который в том числе войдут ограничения для банков третьих стран, использующих Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России — российский аналог SWIFT.