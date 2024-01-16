Государственные банки Китая решили усилить контроль за операциями с Россией после того, как США пригрозили наказывать нарушителей санкций вторичными мерами, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По словам собеседников агентства, по крайней мере два крупных банка КНР в последние недели запустили пересмотр своего бизнеса с РФ, и в первую очередь — трансграничных операций и финансирования российских клиентов. Банки прекратят обслуживание компаний, внесенных в санкционные списки, и перестанут предоставлять финансовые услуги российскому оборонно-промышленному комплексу вне зависимости от того, в какой валюте и в какой юрисдикции проходят транзакции, говорят источники Bloomberg.

По их словам, китайские банкиры расширяют проверки своих клиентов и ищут среди них тех, чьи бенефициары или контролирующие лица находятся в России. Проверки коснутся и нероссийских компаний, ведущих бизнес с РФ либо поставляющих в Россию товары через третьи страны.

Крупнейшие госбанки КНР в прошлом соблюдали американские ограничительные меры против Ирана и КНДР, опасаясь попасть под вторичные санкции и потерять доступ к операциям в долларах. И на этот раз сценарий может повториться: усиление проверок стартовало после того, как в декабре минфин США уведомил, что будет наказывать финансовые организации, ведущие работу с Россией в обход санкций. Замглавы ведомства Уолли Адеймо, ответственный за санкционный контроль, прямо предупредил: либо банки рискуют и работают с Россией, либо теряют доступ к мировой финансовой системе.

Все компании, поставляющие в России подсанкционные товары, например чипы, которые затем применяются в ракетах, «по-прежнему пользуются нашей финансовой системой», говорил Адеймо, добавляя, что под удар могут попасть кредитные организации, которые «умышленно или неумышленно обходят санкции». (moscowtimes.ru)