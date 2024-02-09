Турецкие банки возобновили расчёты с Россией за сельхозпродукцию, а также платежи в сферах туризма, медицины и образования. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал генеральный директор российско-турецкого делового совета при Торгово-промышленной палате (ТПП) России Алексей Егармин.

По его словам, ситуация с платежами «несколько отличается по разным банкам». Легче принимают платежи Ziraat и VakifBank, с Golden Global всё ещё возникают сложности, добавил Егармин.

Вице-президент «Опоры России» Николай Дунаев подтвердил изданию, что расчёты с Турцией осуществляются в национальных валютах и пока только по товарам из «зелёного списка», куда входят продовольствие, фармацевтика и текстиль.

В середине января в СМИ появились сообщения, что турецкие банки отказываются от работы с российскими, опасаясь вторичных санкций со стороны США, которые приведут к потере доступа к операциям в долларах.

Ситуация обострилась в декабре 2023 года, когда вступил в силу 12-й пакет санкций Евросоюза, а президент США Джо Байден подписал указ о вторичных санкциях. Оба документа появились в ответ на продолжающееся российское вторжение в Украину. (svoboda.org)