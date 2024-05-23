Финансовая блокада России странами, которые Кремль называет «дружественными», продолжает усиливаться.

Вслед за Турцией, ОАЭ и Китаем проблемы с платежами у российских компаний возникли в Монголии. Об этом в среду на конференции «Перспективы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Монголии и стран ЕАЭС» рассказал руководитель международной лаборатории исследования внешней торговли РАНХиГС Александр Кнобель.

По его словам, монгольские банки опасаются риска вторичных санкций США — то есть мер за нарушение действующего санкционного режима. В декабре американский Минфин получил дополнительные полномочия, которые позволяют ему отрезать от финансовой системы США любой банк мира, содействующий российскому ВПК.

«Эту проблему необходимо решать на двустороннем уровне», — заявил Кнобель (его цитирует ТАСС). Однако пока дипломатические усилия российского МИДа и Кремля не принесли плодов.

Переговоры с Турцией, банки которой с начала года блокируют платежи из России, шли с февраля. Но решить проблему так и не удалось, признал в апреле посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов. Он обвинил в происходящем «американцев и евросоюзовцев», которые, по словам дипломата, «разрушают здание российско-турецкого торгово-экономического сотрудничества».

Следом трудности возникли в ОАЭ — одном из крупнейших антисанкционных «хабов» российской экономики. По данным Reuters, банки массово ужесточили требования по соблюдению санкций, а First Abu Dhabi Bank (FAB) и Исламский банк Дубая (DIB) заблокировали несколько счетов, связанных с торговлей российскими товарами.

В Китае на март было приостановлено 80% расчетов с Россией, подсчитали эксперты Института финансовых исследований Чон-ян при Китайском народном университете в Пекине. В крупнейших банках платежи стали зависать на недели, рассказывали The Moscow Times российские импортеры. Китайские же экспортеры обращаются за помощью к мелким банкам или подпольным операторам платежей, а некоторые, отчаявшись, отказываются от работы с Россией в принципе, писал Reuters.

Визит в Китай президента РФ Владимира Путина, похоже, оказался бессилен исправить ситуацию. По итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином Путин не сообщил о конкретных мерах по решению проблемы платежей. (moscowtimes.ru)