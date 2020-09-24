Китай запретил въезд двум австралийским ученым за критику Пекина

Власти Китая запретили въезд двум ученым из Австралии, критикующим КНР. Об этом в четверг сообщила газета «Хуаньцю шибао».

«Согласно закону КНР «О порядке въезда и выезда из страны», австралийскому антикитайскому ученому Кливу Хэмилтону, а также сотруднику Австралийского института стратегической политики (ASPI) Алексу Йоске запрещен въезд в Китай», — передает издание.

В материале подчеркивается, что «недавно Австралия из соображений национальной безопасности без всякой причины отозвала визы у двух китайских ученых».

Как пишет «Хуаньцю шибао», Клив Хэмилтон — заведующий кафедрой общественной этики Университета имени Чарльза Стёрта (Австралия).

«С 2017 года он неоднократно публиковал книги, доклады, клевещущие на КНР за кражу разведданных при помощи хакерских атак, а также за так называемое проникновение Китая в западные страны, в том числе Австралию и США», — передает издание.(ТАСС)