Широко разрекламированное российское наступление в Украине свелось к ряду локальных действий. Наиболее напряженная обстановка уже давно складывается в Бахмуте. Здесь невзирая на огромные потери продолжают штурмовые действия наемники из группы Вагнера. Ее глава Евгений Пригожин в очередной раз заявил о скором взятии города, вернее того, что от него осталось. Тем не менее, украинское командование произвело организованную ротацию подразделений. При этом в город были введены части, обученные для действий в условиях сплошной застройки. Так что, как говорил герой одной советской комедии, «Спешить не надо». По крайней мере, с реляциями о захвате Бахмута.

С оружием у российской армии все хуже и хуже. Заканчиваются не только снаряды для артиллерии и танки, но и вооружение для пехоты. Приходиться переходить на сильно устаревшие гранатометы РПГ-16, бесполезные против современных танков. Об этом сообщил украинский военный эксперт Александр Коваленко (Злой Одессит).

Он отметил, что данный гранатомет был принят на вооружение в 1970 году и предназначался для десантных и специальных подразделений. Однако тактико-технические параметры оказались неудовлетворительными. В частности, оно не пробивало броню даже тогдашних танков, что уже говорить о современных. «Особенно если мы говорим о перспективе появления в зоне боевых действий Leopard 2. Это вообще как укус комара слону». Так что there is a small choice in rotten apples — из гнилых яблок выбор маленький. Не удивительно, что в российских оккупационных войсках (РОВ) ширится паника в ожидании появления на фронте немецких, американских и французских танков. Да и польские нельзя сбрасывать со счетов.

Следующая неприятная для Москвы оружейная новость пришла из Германии. Как пишет журнал Der Spiegel, немецкий оружейный концерн Rheinmetall планирует построить в Украине танковый завод мощностью около 400 танков в год.

По словам главы концерна Армина Паппергера, стоимость проекта — около €200 млн. Завод должен стать базой для выпуска новых танков типа Panther KF51 (Пантера), который был впервые представлен публике в прошлом году. Утверждается, что переговоры с украинским правительством выглядят «многообещающими» и решение может быть принято в ближайшие два месяца. Отметим, что это новейший немецкий танк и его нет даже на вооружении Бундесвера.

При этом Паппергер не считает необходимым дожидаться окончания войны и готов строить завод даже под угрозой российских ракетных ударов. По его мнению, «Защита средствами ПВО не составит труда».

Танки Panther KF51 не успеют к началу украинского контрнаступления, но даже после разгрома РОВ агрессивность Москвы не уменьшится. Украине следует готовиться к длительной конфронтации, а для этого нужно современное оружие и желательно собственного производства. Пусть и с участием западных фирм.

Третий черный лебедь прилетел из-за океана. Как сообщает пресс-служба Белого дома, президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своей встречи подтвердили намерение держать Россию под санкциями, сколько потребуется. Оба лидера посвятили много времени обсуждению войны в Украине. В частности, много говорили о предоставлении Украине всех видов помощи. «Они подтвердили свое обязательство возлагать на Россию издержки за ее агрессию столько, сколько потребуется».

Все это на фоне резкого уменьшения доходов российского бюджета от падения экспорта углеводородов и санкционных ограничений на их стоимость. Подсанкционный российский олигарх Олег Дерипаска на Красноярском экономическом форуме заявил, что «Денег не будет уже в следующем году. Нам нужны будут иностранные инвесторы». Только где их взять, когда санкционное давление только нарастает, а практически все российские банки не могут производить операции с долларами, евро и другими западными валютами.

В условиях приближающегося разгрома РОВ с декларацией о мире выступил Китай. Год Пекин стоял в стороне и наблюдал за ходом войны. Теперь же, когда налицо потеря Россией статуса великой державы и глобального игрока, в Китае поспешили напомнить о себе и застолбить место на будущей международной конференции по итогам войны.

Хотя многие говорят о так называемом мирном плане, на самом деле документ называется «Позиция Китая относительно политического урегулирования кризиса в Украине». Никаким планом в общепринятом понимании он не является. На самом деле, это своеобразная декларация о китайских намерениях и возможных в будущем предложениях.

Интересно, что в предъявленных миру 12 пунктах нет слова война и Россия не названа агрессором.

Нет смысла подробно обсуждать все пункты. Следует остановиться на практических выводах.

Во-первых, хотя говорится вроде бы об Украине, но на самом деле Китай в первую очередь говорит о том, что его особенно задевает. В частности, расширение военных блоков. Китай находится в окружении стран QUAD (Quadrilateral Security Dialogue — Четырехсторонний диалог по безопасности) и AUKUS (трехсторонний оборонный альянс, образованный Австралией, Великобританией и США). И это очень беспокоит Пекин.

Во-вторых, Китай находится под санкциями. Не такими жесткими, как Россия, но все-таки. Причем, Запад все чаще напоминает, что может быстро ужесточить санкционный режим. США в последнее время резко увеличили количество ограничений в использовании Китаем передовых американских технологий и оборудования. Европа, хоть и без энтузиазма, следует таким же курсом. Рост ВВП Китая в прошлом году составил чуть более 3%. Для такой страны это почти катастрофа. Так что терять рынки, Запад основной потребитель китайской продукции, Пекин просто не может.

В-третьих, в то же время для Китая неприемлем полный разгром России. Как по экономическим, так и по политическим причинам.

Китай действительно в чем-то выигрывает и в энергетическом плане, и в плане растущей зависимости России от КНР. Однако из-за войны сильно растут цены на углеводороды, и это для Китая плохо. Мировой продовольственный кризис тоже неблагоприятно отражается на Поднебесной.

В-четвертых, Пекин категорически не хочет, чтобы в России изменился режим. Там серьезно опасаются того, что демократическая и либеральная Россия повернет в сторону Запада. Превращение России в прозападную страну — это стратегический кошмар китайских политиков и военных. Появление в тылу у Китая такой страны замкнет наряду с указанными выше блоками военно-стратегическое и геополитическое окружение страны. Есть от чего кое-кому в Запретном городе плохо спать по ночам.

Надо сказать, что довольно двусмысленная позиция Пекина начинает доставлять ему серьезные неприятности. Это касается переговоров о возможных поставках китайского оружия России.

Как пишет британский журнал The Economist, руководство Китая разозлилось на Кремль, который допустил утечку на Запад информации о переговорах по поставкам китайского оружия в Россию. Пекин рассчитывал провернуть операцию незаметно, но теперь поставки под большим вопросом. Об этом журналистам The Economist рассказал неназванный европейский чиновник. «Китай хотел, чтобы любая поддержка оставалась в секрете. Он знает, что поддержка российской кампании [по завоеванию Украины] подорвет его претензии на роль нейтрального посредника». Так называемый китайский мирный план и так уже вызвал критику Запада, не говоря об Украине, а поставка оружия «еще больше отравит отношения» с Америкой и Европой.

В свою очередь Кремль прохладно высказался относительно плана Китая по прекращению войны в Украине. В Москве призвали изучить нюансы предложения, призывающего обе стороны согласиться на постепенную деэскалацию, и предостерегающего от использования ядерного оружия. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, голос Пекина должен быть услышан, но важны нюансы предложения. В интервью газете «Известия» он заявил, что «Конечно, детали должны быть тщательно проанализированы с учетом интересов всех сторон. Это очень долгий и интенсивный процесс».

Похоже, что Путина в китайском предложении не устраивает первый пункт. «Должны строго соблюдаться нормы международного права, включая принципы Устава ООН. Суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран должны быть эффективно защищены». Если следовать представленному буквально, то Россия должна полностью вывести свои войска из Украины. На данный момент Путин на такое пойти не готов.

Китай в своей политике нахождения в стороне от конфликта в Украине дошел до ситуации для него крайне опасной. Запад поставил на военное поражение России и смену режима в ней. В последний момент Пекин решил как-то поучаствовать, чтобы получить от полного изменения международной системы безопасности хоть какие-то дивиденды.

И тут средней линии быть не может. Или товарищ Си приедет в Москву и заставит Путина отступить из Украины, пока есть такая возможность с сохранением власти и режима, или придется занять в отношении Кремля более определенную и твердую позицию.

Иначе Китай потеряет очень много и многое.