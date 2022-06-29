«Долгосрочный мир в Европе возможен только в том случае, если Россия потерпит поражение в Украине, сейчас не время для переговоров».

Как сообщает британское бюро АПА, об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, выступая на саммите НАТО в Мадриде.

«У нас есть обязательство добиться поражения России в Украине. Мы должны сделать это во имя безопасности, свободы и демократии Европы», — отметила глава МИД.

По словам Лиз Трасс, это единственный способ добиться долгосрочного мира в Европе: «Некоторые говорят о возможности проведения переговоров в то время, когда Россия все еще находится на территории Украины. Но я считаю, что это принесет ложный мир».

Она еще раз подчеркнула, что сначала Россия должна быть побеждена, а затем должны быть проведены переговоры.

Лиз Трасс добавила, что западные страны должны извлечь уроки из прошлого опыта, такого как провал Минских соглашений, чтобы обеспечить долгосрочный мир в регионе.