Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что только всеобъемлющий мир может обеспечить гарантированную безопасность Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью Общественной телекомпании сказал Никол Пашинян.

«Мое убеждение остается прежним: гарантированная безопасность может быть обеспечена только миром, т. е. без всеобъемлющего мира нельзя говорить о всеобъемлющей безопасности, и поэтому все наши усилия даже в самых острых ситуациях направлены на мир».

«Несмотря на все испытания, Армения должна начать предметные переговоры по мирному договору с Азербайджаном», — сказал Никол Пашинян.

«Пройдя через все эти испытания, мы по-прежнему считаем, что с Азербайджаном должны быть начаты предметные переговоры по мирному договору. Мы не отказываемся от достигнутых договоренностей. Министр иностранных дел отправится в Женеву и встретится с министром иностранных дел Азербайджана, где, как мы говорили ранее, должны начаться предметные переговоры по составлению текста мирного договора», — сказал Пашинян.

Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана запланирован на 2 октября в Женеве.