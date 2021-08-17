Политики в Европе и США комментируют задействование соглашения о сотрудничестве Комитета госбезопасности (КГБ) Беларуси и Службы госбезопасности (СГБ) Грузии.

Как отмечает Грузия Online, межгосударственное соглашение стороны подписали еще в 2016 году. На этой неделе стало известно, что договор вступил в силу. Документ предусматривает, что спецслужбы будут обмениваться информацией в области государственной безопасности, сотрудничать в борьбе с преступлениями против конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности, транснациональной организованной преступностью, терроризмом, кибертерроризмом и незаконным оборотом оружия.

Новость вызвала негативную реакцию в грузинском обществе. Правозащитники опасаются за безопасность белорусских политэмигрантов, укрывшихся в Грузии. Между тем оппозиционные политики оценивают произошедшее, как отступление от демократии.

Депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель, которая активно работает по вопросам Грузии, призналась, что «действительно напугана» новостью о задействовании соглашения.

«Действительно очень страшно. Почему Грузия реализовала соглашение через 5 лет в ситуации, когда все в мире отказались от сотрудничества с Беларусью? Правительство Грузии должно уважать права человека, и не выдавать Лукашенко журналистов и правозащитников», — написала Крамон в своем Twitter.

Экс-глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, который выступает с резкой критикой Лукашенко, полагает, что договор с КГБ Беларуси может наложить тень на перспективы членства Грузии в ЕС и НАТО.

«Грузия заключила сделку с КГБ Беларуси? Не могу поверить, это звучит как шутка. Если это правда, это будет означать только одно — путь Грузии к ЕС и НАТО будет очень туманным», — пишет Линкявичюс в Twitter.

Бывший посол Грузии в США Иэн Келли расценил соглашение грузинских и белорусских спецслужб как смену приоритетов правящей партии «Грузинская мечта».

«Действительно стыдно. Правительство Грузии недавно вышло из соглашения, заключенного при посредничестве ЕС — если они не отойдут от этого, это будет еще одним признаком того, что их приоритеты находятся в другом месте», — написал Келли в Twitter.

Результаты выборов президента Беларуси, прошедших в августе 2020 года, белорусская оппозиция и Запад считают сфальсифицированными. Легитимным президентом Беларуси Лукашенко не признали ни в ЕС, ни в США.

А соглашение о сотрудничестве спецслужб в Минске и Тбилиси вступило в силу, когда главный стратегический партнер Грузии — США, ужесточил санкции в отношении правительства Беларуси. Какие последствия этого шага властей можно предвидеть для Грузии?

Ситуацию по просьбе # прокомментировали известные тбилисские политологи.

Гела Васадзе, ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC):

— Узнав эту новость, мне пришла в голову фраза из «Собачьего сердца» — это какой-то позор. Ну действительно позор, иначе это назвать нельзя. Причем проблема в том, что власти у нас не только некомпетентные, но и циничные. В чем причина такого поведения властей? Желание показать Европе свою независимость? Очень даже может быть. Ведь в конце концов они отказались от соглашения Шарля Мишеля не из-за того, что боялись результатов выборов. Бояться нашу оппозицию, которая находится в разобранном состоянии — себя не уважать. Власти просто «обиделись» на Брюссель, когда им сказали, что они грубо и цинично нарушают это самое соглашение. Но это только один из вариантов ответа почему.

В конечном итоге, решающим фактором могли стать деньги. Просто бизнес-интересы хозяина Грузии, о которых мы не знаем. И этот вариант мне представляется не менее вероятным, чем первый. А может и то, и другое.

Торнике Шарашенидзе, руководитель Школы международных отношений Грузинского института общественных дел, профессор:

— Я считаю, тут много шума из ничего. Соглашение между спецслужбами Грузии и Беларуси было подписано 5 лет тому назад, в 2016-м. Просто белорусская сторона только сейчас его ратифицировала. Больше ничего. Так что все эти возмущенные заявления со стороны некоторых наших друзей основаны лишь на дефиците информации.