В очередной раз получен положительный ответ на вопрос о том, хотят ли россияне войны. Аналитический Центр Юрия Левады, признанный в РФ иноагентом, опубликовал отчет под названием «Конфликт с Украиной: оценки октября 2023 года». Сразу замечу поразительно трусливый выбор формулировок со стороны тех, кто вроде как источником альтернативной, не пропагандистской, мысли себя называют. Как видим, тут даже в названии отчета боятся войну назвать войной.

И такая трусость в формулировках протянута через весь, с позволения сказать, опрос. Согласно которому, уровень внимания к украинским событиям не меняется на протяжении трех месяцев, за событиями следят около половины россиян. Обратите внимание, подчеркиваю еще раз, на гибкость фразы. Россияне, как тут указывается, видите ли, сохраняют живейший интерес к «украинским событиям». Не жестокой, кровавой, широкомасштабной войне, которую развернула Россия против Украины, а к «украинским событиям».

Словно речь идет о чем-то, в чем руководство РФ и граждане этой страны не виноваты. Будто какое-то представление показывается на сцене, а россиянам оно, видите ли, все еще интересно. Цинизм? Больше. Это подлость и подмена понятий, делающая данный соцопрос обычным пропагандистским листком. Ведь совершенно очевидно, что ответ респондента зависит именно от формулировки вопроса. Тем более в такой стране, как Россия, где люди тени своей боятся и публично всегда будут поддерживать «линию партии и правительства».

Ситуация, при которой у респондентов спрашивают не про развязанную Россией войну, а про «конфликт с Украиной», где используется формулировка про «украинские события», похожа на отговорки жены, которую муж застал в постели с несколькими любовниками, и которая лепечет что-то в свое оправдание, типа того, что «не все так однозначно».

Впрочем, изучим иные данные «Левада-Центра». Они шокируют все больше и больше.

В частности, согласно им, уровень поддержки действий российских вооружённых сил даже еще немного подрос. Наиболее высокий уровень поддержки демонстрируют респонденты старшего возраста, доверяющие телевидению, и те, кто одобряет деятельность президента. Более половины опрошенных считают, что » СВО» продвигается успешно.

Да-да, «независимый», едва ли не оппозиционный «Левада-Центр» использует в своем опросе сказку про «СВО». То есть, лепечет ровно то же самое, что любой пропагандист с российского телеканала.

Продолжаем. При этом, утверждают в «Левада-Центре», за последний месяц несколько выросло число сторонников мирных переговоров (до 55%).

Главной причиной начала «СВО» респонденты называют защиту жителей Донбасса. Поразительно! Россияне уверены, что их страна обладает правом «защищать» граждан другого государства, оккупировав часть его территории, убивая его граждан, превращая в руины его города. И это не неосведомленность. Это массовая готовность одобрять любые преступления своей страны.

Идем дальше. Большинство россиян уверены, что военные действия будут длиться еще не менее полугода (почти половина говорит, что больше года). Если бы у опрошенных была бы возможность вернуться в прошлое и повлиять на решение о начале «СВО», то 41% отменили бы такое решение, а 43% поддержали бы. Большинство россиян готовы поддержать В.Путина, если он объявит об окончании военных действий, но при условии сохранения «новых территорий».

Да, «Левада-Центр» боится использовать словосочетание оккупированные территории Украины.

Он лишь констатирует, что в октябре 2023 года уровень внимания к «украинским событиям» не изменился за последние три месяца. Так, 20% опрошенных говорят о том, что следят “очень внимательно” (в сентябре — 18%), ещё 29% следят “довольно внимательно” (в сентябре — 30%), 35% респондентов следят без особого внимания, а 15% не следят совсем. Наиболее внимательно следят за «событиями в Украине» люди в возрасте 55 лет и старше (28% — очень внимательно, 33% довольно внимательно).

Уровень поддержки действий российских вооружённых сил в Украине остаётся высоким, и с начала «конфликта» значительных изменений не претерпел: в октябре ответили, что определенно поддерживают и скорее поддерживают – 76% (в сентябре – 73%). Не поддерживают – в сумме 16% (в августе – 20%).

Такие вот цифры, такой вот опрос. Перед нами доказательство того, что в РФ нет никаких «независимых» социологов. Есть те, кто так или иначе играют на руку власти. Что до ответов россиян, то они в очередной раз подтверждают ошибочность позиции тех, кто отрицает фактор коллективной вины за преступления государства. Россияне, в своей подавляющей массе, жаждут войн, крови, захвата чужих земель. И это то, что должно заставить все страны мира относиться к РФ соответственно.