Турция поддерживает территориальную целостность Украины, усилия украинских властей в этом направлении и Крымскую платформу, заявил спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп на встрече с главой украинской делегации в ПАСЕ Марией Мезенцевой. Шентоп также отметил, что Турцию «всегда радуют» заявления Зеленского в защиту крымских татар.

Как передает Anadolu, председатель Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Мустафа Шентоп (Mustafa Şentop) принял в своем офисе главу украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Марию Мезенцеву и сопровождавшую ее делегацию.

«Мы всегда поддерживали видение современной и процветающей Украины при гарантированной сохранности ее территориальной целостности. И сегодня мы поддерживаем усилия украинских властей и народа Украины в этом направлении», — заявил Шентоп.

Шентоп отметил, что Турция придает большое значение законодательным работам относительно признания статуса крымских татар как коренного народа и статуса Меджлиса крымскотатарского народа (который в России объявлен «экстремистской организацией»), и добавил: «Главное ожидание крымских татар заключается в том, чтобы эти работы нашли должную поддержку в парламенте и были узаконены».

Мезенцева, в свою очередь, отметила, что отношения в рамках ПАСЕ и группы дружбы Украина — Турция уже начали давать очень плодотворные результаты. «В частности в рамках ПАСЕ турецкие депутаты в числе первых подписали документ о развитии Крымской платформы. При поддержке турецкой делегации мы смогли добавить к рассмотрению документ о нарушениях прав крымских татар. В Раду внесен законопроект о признании крымскотатарского народа как коренного народа», — отметила Мезенцева.

Надо сказать, что Крымская платформа – один из главных раздражающих моментов для Москвы во взаимоотношениях с Турцией. Вот эту линию в политике Анкары называют одной из причин того, что Россия продолжает блокировать авиасообщение с Турцией, несмотря на то, что это бьет по интересам десятков и сотен тысяч ее собственных граждан. Но Анкара продолжает демонстрировать, что от поддержки воли близкого крымскотатарского народа в угоду Путину отказываться не намерена. До какой точки может дойти этот раскол в интересах двух сотрудничающих государств? Это, пожалуй, одна из основных точек несогласия между лидерами России и Турции.

Ситуацию анализируют по просьбе # известные зарубежные политологи.

Евген Магда, директор Института мировой политики (Киев):

— Отношения между Турцией и Россией – диалектические. С одной стороны, они вынуждены сотрудничать, потому что есть общие точки соприкосновения, в частности, борьба за лидерство в Черноморском регионе, общие интересы в туризме, в военно-техническом сотрудничестве. Возьмем поставки тех же российских зенитно-ракетных систем в Турцию.

С другой стороны, Турция – член НАТО, и она не может себе позволить игнорировать существующие на сегодняшний момент установки внутри альянса.

Поэтому я думаю, что в отношении Крыма и Крымской платформы позиция Турции будет достаточно чёткая – на территории этой страны проживает несколько миллионов крымских татар, и президент Эрдоган и его соратники просто не могут их игнорировать. Я думаю, Турция не будет признавать Крым российским, будет продолжать поддерживать Украину, как бы Москва ни пыталась изменить эту позицию. И в этом есть своя логика, потому что только таким путем Турция может установить свое доминирование в Черноморском регионе максимально полно.

Владислав Иноземцев, руководитель Центра исследований постиндустриального общества, доктор экономических наук, политик, социолог (РФ):

— Что касается отношений Турции и России в связи с Крымом, с крымскотатарским вопросом, я все-таки думаю, что эти моменты не являются определяющими в данном случае. Конечно, Турция не хочет соглашаться с российским статусом Крыма, потому что у нее и России есть много других противоречий. Они касаются очень многих точек в Черноморском бассейне, они касаются турецкого влияния в Центральной Азии, естественно, в Закавказье. И в этом отношении Москва очень ревниво относится к попыткам Анкары расширить свою зону влияния. И в данном случае можно говорить, что турецкая и российская зоны влияния на всей южной периферии России столкнулись фактически от Молдовы до Средней Азии.

Поэтому я думаю, Россия еще долго будет использовать самые разные возможности для того, чтобы каким-то образом нанести Турции существенные удары, в частности, в связи с российскими туристами, как это было раньше в нынешнем году. А Турция, в свою очередь, будет находить болезненные для России точки – ну, например, тот же суверенитет Москвы над Крымом – для того, чтобы постоянно поддерживать определенную напряженность в отношениях с ней.

Эти темы не касаются, на мой взгляд, в первую очередь прав крымских татар, которые выступают здесь такой разменной монетой, а речь идет именно о серьезном геополитическом соперничестве в регионе. Там много экономических отношений, начиная от газа и кончая торговлей, там много политических трений, там конфликт между Азербайджаном и Арменией, турецкое влияние в Центральной Азии, и т. д. И на этом фоне крымский вопрос является наиболее важным с точки зрения пропаганды, но далеко не самым существенным с точки зрения международных отношений.