Китай обвинил США в неподобающем обращении с делегацией в Анкоридже

Китай обвинил США в нарушении протокола в ходе встречи высокого уровня на Аляске и в неподобающем обращении с гостями, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на представителя делегации КНР на переговорах.
Встреча с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана, а также главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министра иностранных дел Китая Ван И проходит в Анкоридже. Переговоры в четверг начались с резкой критики в адрес КНР со стороны Блинкена и Салливана, их собеседники дали на эти высказывания развернутый ответ.
Как отметил представитель китайской делегации, дипломаты из КНР прилетели в Анкоридж с «искренними намерениями», что провести стратегический диалог с США.
«Однако американская сторона во время вступительного слова резко вышла за лимит времени с безосновательными атаками и обвинениями в адрес внешней и внутренней политики Китая, провоцируя конфликт. Это не этика обращения с гостями, это также не соответствует дипломатическому протоколу. Китайская сторона резко ответила на это», — приводит слова чиновника телеканал.(РИА Новости)