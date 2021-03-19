Китай обвинил США в неподобающем обращении с делегацией в Анкоридже

Китай обвинил США в нарушении протокола в ходе встречи высокого уровня на Аляске и в неподобающем обращении с гостями, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на представителя делегации КНР на переговорах.

Встреча с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана, а также главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министра иностранных дел Китая Ван И проходит в Анкоридже. Переговоры в четверг начались с резкой критики в адрес КНР со стороны Блинкена и Салливана, их собеседники дали на эти высказывания развернутый ответ.