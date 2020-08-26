Ким Чен Ын собрал Политбюро ЦК для обсуждения пандемии и последствий тайфуна

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын собрал заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) для обсуждения борьбы с распространением коронавируса и последствий тайфуна. Об этом в среду сообщает агентство ЦТАК.

«На встрече определены чрезвычайные меры для предотвращения ущерба от тайфуна в связи с тем, что в период с 26 по 27 августа все регионы Кореи <…> могут пострадать от сильного тайфуна», — говорится в сообщении агентства.

Ситуация на севере Корейского полуострова осложнилась с конца июля, когда там прошли проливные дожди, а 6 августа через территорию КНДР прошел тайфун. Наибольший урон нанесен центральным и южным провинциям. Как сообщали СМИ народно-демократической республики, для борьбы со стихией было мобилизовано руководство всех провинций, а также привлечены сотрудники Минсельхоза и военнослужащие Корейской народной армии.