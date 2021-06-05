Власть в Киеве пытается усложнить проезд в Крым, чтобы украинцы не увидели произошедшие за последние годы преобразования на полуострове, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет . Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Шеремета, «под ширмой мер безопасности стоят гнусные попытки киевских властей создать массу препятствий и усложнить проезд в Крым». Депутат увидел в этом желание Киева не дать своим гражданам контактировать с родственниками в Крыму и не дать увидеть преобразования в регионе. «Крым — успешный и процветающий регион, что очень больно осознавать и злит украинские власти», — подчеркнул Шеремет.

Кроме того, по его словам, Украина пытается традиционно усложнить проезд своим гражданам в летний курортный сезон.

В конце мая Ассамблея славянских народов Крыма предложила Киеву провести демаркацию границ и посоветовал ему подумать об открытии консульства страны на полуострове (lenta.ru)