Секретарь Совета национальный безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что Франция и Германия должны ответить за ситуацию с Крымом в 2014 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Именно эти две страны в 2008 году отказали в ПДЧ (план действий по членству в НАТО) Украине и Грузии. И в 2008 году на Грузию напали. После того есть ситуация с оккупированным Крымом. Должны ли за это нести ответственность Германия и Франция?», — заявил секретарь СНБО страны.

Данилов обратил внимание, что «если одна страна нарушает границы другой, то слишком мало быть просто «обеспокоенным»».