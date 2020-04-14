Казахстанский политолог: Россия стремится диктовать свои условия другим членам ЕАЭС

О том, какие меры предпринимаются для борьбы с коронавирусом в Казахстане, какие экономические программы правительство предприняло для поддержания своей экономики и о политико-экономических отношениях внутри ЕАЭС рассказал в интервью # казахстанский политолог Дулатбек Кыдырбекулы.

— Как идет борьба с коронавирусом в Казахстане? Какие для этого меры предпринимает правительство и насколько они эффективны?

— Еще в середине марта 2020 года глава государства К.Токаев ввел режим чрезвычайного положения сроком на один месяц. Спустя три дня был введен карантин в столице г. Нур-Султан, и в мегаполисах Алматы и Шымкент. Внутри Алматы был затем введен более жесткий карантин, при котором закрыты практически все офисы (остается только 30% персонала).

Сегодня режим ЧП продлили до 1 мая. Руководство страны публично заявляет, что пик короновируса еще не наступил. Поэтому и карантин также продлен до 30 апреля. На данный момент картина такая: заражены 1202, выздоровели 201, умерли 14 человек. Сегодня число зараженных только по Алматы возросло на 100 человек.

В областях и областных центрах также введены карантины, где администрации и правоохранительные органы вместе с департаментами здравоохранения следят за положением. Врачи и медсестры, практически работающие без отдыха, к сожалению, тоже заражаются. Но хотя бы частичный эффект есть. Проблема в том, что мы знаем только о зараженных. А сколько людей, которые несут в себе вирус и не подозревают об этом? Даже опасно и страшно думать об этом.

— Может ли правительство Казахстана справляться с экономическими последствиями?

— Руководство страны заявило, что есть все необходимые средства для восстановления работы и увеличения числа малого и среднего бизнеса, которые освобождаются от налогов до конца года. Малый и средний бизнес будут в основном ориентированы на собственное производство (до этого они занимались поставкой импорта в страну). Из отечественного производства развито только производство продовольствия. Правительство и народ имеют силы справиться с последствиями. Но это будет только при условии обуздания и преодоления коррупции и отсутствия компетентности в стране.

— Как известно, сейчас границы с другими странами закрыты. К примеру, и у членов ЕАЭС границы закрыты. Как вы считаете, насколько эффективна и работоспособна в этих условиях ЕАЭС со своей экономической программой?

— ЕАЭС создавался как союз равноправных партнеров. Однако Россия, используя свою относительную мощь, стремится диктовать сугубо свои условия другим членам. Отсюда и постоянные торговые войны членов ЕАЭС с Россией. Россия, кроме того, стремится превратить ЕАЭС в политический союз, что полностью противоречит как названию, так и уставу. В общем, Россия ведет политику двойных стандартов, чтобы доминировать. И транзит товаров из Европы также невольно зависит от настроения России.

Мировые санкции против России имеют негативные последствия и на Казахстан. Трудно что-либо предположить о работоспособности ЕАЭС в условиях пандемии. Есть лишь надежда, что произойдут перемены не только в мире, но и в постсоветском пространстве тоже. А это уже другая страница.