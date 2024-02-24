Министерство обороны Азербайджанской Республики 24 февраля в 12:45 официально проинформировало об обстреле, исходящем со стороны позиций вооруженных сил Армении, расположенных в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечарского района и направленном на населенный пункт Йеллиджа Кельбаджарского района из стрелкового оружия.

Как сообщили Caliber.Az в пресс-службе Минобороны, с помощью соответствующих средств наблюдения было точно установлено, что огонь велся с позиции вооруженных сил Армении, расположенной на координатах: 40°05’04» с.ш.; 45°52’28» в.д.

«Вскоре после этого Министерство обороны Армении распространило информацию о якобы открытии огня нашими подразделениями, целью которой было скрыть совершенную ими вооруженную провокацию. В дополнение, были указаны координаты позиций наших подразделений, чтобы придать этой дезинформации убедительности. Мы заявляем, что с указанного направления нашими подразделениями огонь не открывался и не были приняты ответные меры в связи с провокацией противника, чтобы обеспечить стабильность на условной границе», — говорится в сообщении.