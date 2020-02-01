Казахстан готов оказать Китаю помощь в борьбе с коронавирусом

Казахстанское правительство готово оказать Китаю посильную гуманитарную помощь в борьбе с распространением коронавируса в случае необходимости, сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Сообщается, что Токаев направил Председателю КНР Си Цзиньпину письмо по вопросу распространения коронавируса.

Президент Казахстана также сообщил в письме о мерах, предпринимаемых правительством по недопущению распространения коронавируса на территории Казахстана.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус 2019-nCoV. По состоянию на 30 января 2020 года, общее число зараженных вирусом на территории Китая достигло 11,221 тысячи человек, 259 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

| 2020-02-01T12:38:55+00:00 1 февраля 2020, 12:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss