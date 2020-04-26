Карантин ударил по сельскому хозяйству: обильного урожая ждать не стоит

Весна – время проведения сельскохозяйственных работ, и от того, как они будут проведены, зависит уровень обеспечения населения аграрной продукцией.

Чиновники уверяют, что все идет по плану. Так, ранее директор Аграрного научного и инновационного центра министерства сельского хозяйства Имран Джумшудов заявил Trend, что дефицита продуктов из-за пандемии не будет. Он отметил, что в производстве сельскохозяйственной продукции спад не наблюдается: «В прошлом хозяйственном году был очень хороший рост урожая, в этом году ситуация будет такой же».

Но, по словам эксперта в области сельского хозяйства Вахида Магеррамова, чиновники, представители правительства и некоторые так называемые специалисты всегда говорят о том, что в стране все хорошо в аграрном секторе, и будет хорошо в дальнейшем. Это касается, в том числе, урожайности.

«Они утверждают, что урожайность в этом году не снизится. Но проблема в том, что продуктивность в отечественном сельском хозяйстве падает ежегодно. Вероятно, эти люди не следят за статистикой. На деле все обстоит совсем не радужно, и ситуация с коронавирусом, конечно, не могла улучшить положение», – сказал он #.

По словам эксперта, нанимаемых работников не допускали к работе, а вот собственники могли на нее выходить. Не у всех получилось заняться вовремя посевными, посадочными работами, что скажется на продуктивности.

Из-за карантинных мер люди лишились возможности ездить из одного села в другое, из одного района в другой. Как отмечает Магеррамов, работники из одного села предпочитают работать в другом. Они стесняются работать у себя в селе. Этот психологический нюанс нужно было учесть. Должны были сделать так, чтобы люди имели возможность продолжать работать.

«Мы говорим об этом с начала внедрения карантинных мер. Президент страны озвучил данную проблему в середине апреля, и дал соответствующие указания», – говорит он.

Как отмечает эксперт, важно и подумать о безопасности занятых в сельском хозяйстве в условиях эпидемии. Надо учитывать, что во многих случаях люди работают в аграрном секторе вплотную друг к другу, без соблюдения рекомендованной дистанции. Так, сбор овощей в тепличном хозяйстве массовый и немало работников находится в тесном помещении. В подобных условиях вполне возможно распространение эпидемии.

«Нами уже давно предлагалось, чтобы были даны поручения местным сотрудникам здравоохранения внимательно следить за состоянием здоровья работников сельского хозяйства, вести разъяснительную работу о поведении в условиях эпидемии»,– поделился он.

Магеррамов подчеркнул, что неорганизованность связана с тем, что чиновники, специалисты сидят в столичных кабинетах и не видят проблем на местах.

«Некоторые чиновники говорят о том, что в стране производится настолько много аграрной продукции, что еще и на экспорт остается. Но так могут считать только те, кто носят розовые очки. Если Азербайджан в обычные годы не мог обеспечить себя продовольствием, неужели он это сделает в условиях эпидемии коронавируса? Во всем мире коронавирус понизил производительность, а у нас повысит?», – задается вопросами эксперт.

В стране будет, по его прогнозам, в частности, дефицит зерновых. Азербайджан импортирует около 70% муки для мукомольных предприятий, а Россия на 7 миллионов тонн уменьшила экспорт зерновых в этом году.

Он отметил, что подорожание продуктов питания уже началось. Подорожало мясо, молоко, сливочное и подсолнечное масло. Пока не подорожал рис, но это вопрос времени.

«В стране может быть нехватка некоторых овощей. Наши фермеры сами решают, что им сажать. Нет центра, который изучал бы, давал прогнозы и рекомендации по сельскохозяйственному производству. В других странах такие центры имеются, и там рекомендуют, что сажать и сколько, чтобы не было перепроизводства. У нас в стране это обычное явление. Скажем, зимой цены на лук, картофель и чеснок резко поднялись, так что, скорее всего, в этом году фермеры отдадут им предпочтение при посадке. Как следствие, цена на них упадет. Я уже много лет говорю о том, что соответствующие госучреждения должны работать с производителями, но воз и ныне там», –сказал В.Магеррамов.

По его словам, в стране растет импорт многих товаров. Импорт скота, например, вырос почти в 2 раза. Увеличился и импорт сливочного масла.

В январе-марте этого года Азербайджан импортировал 3,96 тыс. тонн сливочного и других масел из молока на сумму 19,75 млн долларов США.

Как сообщает Государственный таможенный комитет, объемы импорта увеличились на 1,308 тонн (49,4%), а сумма — на 6,2 тыс. долларов США (46%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Если у нас говорят, что все хорошо, и мы производим сельхозпродукцию в достаточном количестве, то почему растет ее импорт, причем на фоне падения покупательной способности населения? Вопрос, впрочем, риторический», — подытожил эксперт.