Прошло три месяца с тех пор, как Государственная антимонопольная служба начала расследование в отношении провайдеров, одновременно поднявших минимальные тарифы на интернет. В результате изменений стартовый пакет скоростью 40 Мбит/с и ежемесячной оплатой 18 манатов заменили на 100 Мбит/с и ежемесячной оплатой 25 манатов.

Среди причин недовольства абонентов – отсутствие возможности выбора для клиентов, желающих пользоваться интернетом с более низкой скоростью (менее 100 Мбит/с) по бюджетной стоимости. Высокоскоростные интернет-пакеты предлагаются по высокой цене без учета покупательной способности клиентов. В середине августа госслужба углядела в действиях провайдеров коллективный сговор. Ведомство установило, что новые тарифы на интернет-услуги были коллективно обозначены субъектами естественной монополии и рядом частных провайдеров — основных участников рынка. Само решение приводилось в действие скоординировано с применением согласованных действий или картельных соглашений.

Если верить закону о конкуренции, вступившему в силу летом нынешнего года, в республике запрещены договоренности между субъектами одного рынка, если те, вместо того, чтобы конкурировать, объединяются и играют по общим правилам. Также незаконны действия хозяйствующих субъектов, направленные на злоупотребление доминирующим положением на рынке для ограничения конкуренции. Как отмечает президент Азербайджанского интернет-форума Осман Гюндюз, антимонопольная служба оценила действия естественной монополии Aztelekom и провайдеров как картельную сделку, приводящую к ограничению потребительского выбора, и инициировала расследование. Несмотря на то, что расследование еще не завершилось, с середины августа провайдеры применили единый высокий тариф, практически отказав клиентам в праве выбора.

«После этого многие пользователи в регионах были замечены в попытках избавиться от подорожавшего пакета, — говорит эксперт. – Как правило, высокая стоимость сети заставляет граждан складываться и пользоваться общей сетью».

На фоне этих событий развернулись другие, представляющие интерес в контексте нынешней проблемы. Например, за это время Госслужба упрочила позиции – раньше эта структура находилась при Минэкономики, а теперь указом главы государства функционирует в статусе Государственного агентства по антимонопольной политике и контролю потребительского рынка при Президенте АР. Другим интересным событием стали подросшие позиции республики в мировом рейтинге по средней скорости широкополосного интернета. Азербайджан в сентябре занял 95-ое место среди 159 стран по скорости фиксированного широкополосного интернета (52,06 Мбит/с), информируют местные СМИ со ссылкой на Speedtest Global Index.

Суть происходящего заключается в следующем, говорит О.Гюндюз: «Агентство информационно-коммуникационных технологий рапортует, что республика поднялась в каком-то международном рейтинге по скорости интернета, практически насильно обеспечив интернетом скоростью 100 Мбит/с сельских жителей. Недавно эта структура опубликовала результаты сравнительного анализа международных уровней скорости и цен за интернет-услуги. Хоть структура хорошо поработала над отчетностью, вопросом общественной важности в данном случае является не скорость интернета, а выбор, который был ограничен из-за того, что провайдеры пошли на сделку и подняли минимальный тариф.

Неужели в агентстве не видят: недовольство людей и сотни обращений связаны не с доступом к высокоскоростному интернету, а с отсутствием выбора. Жителю горного села предоставили скоростной интернет, а для него это ненужная дорогая услуга… На самом деле проблема не в скорости – этот вопрос закрыт. Благодаря работе профильных ведомств мы смогли, наконец, решить многолетнюю проблему. Повторюсь, этом русле проделана большая работа, и сейчас абоненты, которым нужны большие скорости, могут их получить. Иные провайдеры даже рассылают предложения скоростной сети до 1 Гбит/с. Поэтому было бы логичней и полезней провести сравнительный анализ цен в соседних странах и во всем мире на предмет наличия скоростей, отвечающих спросу».

Эксперт отметил, что не намерен принижать значение упомянутого анализа и всей проделанной работы, однако профильному агентству следует выяснить ситуацию со спросом. Почему жители регионов отказываются от интернета и отчего многие абоненты предпочитают пользоваться одним пакетом вскладчину. «Агентству следует разобраться в нуждах абонентов, исследовать структуру спроса, поэтому есть надежда, что последующие его действия будут ориентированы на решение насущных проблем», — считает он.

На самом деле многие абоненты жалуются еще и на низкие скорости – несмотря на возросшие цены, минимальная скорость сети в 100 Мбит/с не соблюдается.