Объявлен новый рейтинг лучших команд Европы.

Как сообщает аpasport.az, в список вошли 438 сильнейших клубов континента.

Лучшим клубом Азербайджана является «Карабах». Подопечные Гурбана Гурбанова по сравнению с прошлой таблицей потеряли одну позицию и расположились на 85-м месте с 216 очками.

«Нефтчи» с 33 очками занимает 225-е место в Европе. Бакинцы поднялись на три ступеньки. «Габала» поднялась на пять строчек и занимает 375-е место с 5 очками.

Отметим, что список возглавляет мадридский «Реал» с 2 636 очками.