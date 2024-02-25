Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил новый мировой рейтинг клубов.

В данном списке азербайджанский «Карабах» с 32,000 очками занимает 57-е место.

Так, агдамский клуб имеет одинаковое количество очков с турецкой «Фенербахче» и шотландским «Селтиком». Однако по дополнительным показателям «скакуны» опережают команду из Глазго.

Отметим, что на прошлой неделе «Карабах» делил 59-60 места в таблице, но затем смог продвинуться вперед в данном рейтинге. Агдамцы опередили итальянскую «Фиорентину» (31,000) и «Галатасарай» (31,500).(report.az)