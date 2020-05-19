Капитаны «Барселоны» не захотели играть на 6-тысячной арене

Капитаны «Барселоны» не хотят играть на стадионе «Йохан Кройфф» после возобновления сезона.

Как сообщает Mundo Deportivo, руководство «Барсы» спросило у капитанов клуба (Лионель Месси, Серджи Роберто, Серджи Бускетс, Жерар Пике), на какой арене они хотели бы проводить матчи. Игроки сообщили, что предпочли бы играть на «Камп Ноу», а не на 6-тысячной арене «Йохан Кройфф».

В руководстве подсчитали разницу в расходах при возможном проведении матчей на этих аренах и пришли к выводу, что она незначительна. Поэтому «Барселона» будет играть на «Камп Ноу» при пустых трибунах после возобновления сезона. (sports.ru)