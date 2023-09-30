Начальник Генштаба Канады генерал Уэйн Эйр заявил о поставке Украине 40 тысяч снарядов калибра 155 мм, который является стандартом НАТО. Соответствующую информацию публикует Radio-Canada.

Эйр отметил, что упомянутое число боеприпасов Канада поставила Украине с апреля минувшего года. При этом половина из них была произведена в США. По его словам, пополнение арсенала в России происходит быстрее, чем ожидалось, что вызывает еще большее беспокойство.

«Если нас призовут использовать боеприпасы такими же темпами, как Украину, мы исчерпаем наши запасы в течение нескольких дней», — высказался Эйр, уточнив, что с февраля минувшего года Канада не произвела ни одного дополнительного боеприпаса калибра 155 мм.