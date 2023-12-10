Германия продолжит оказывать военную поддержку Украине в 2024 году, в частности, передаст ВСУ почти 200 тыс. артиллерийских снарядов. Об этом в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung заявил генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер.

«В следующем году Германия сможет поставить почти 200 тыс. артиллерийских снарядов», — сказал военнослужащий.

Он отметил, что производство боеприпасов в настоящее время увеличивается, и на это никак не повлияет результат президентских выборов в США.

«Я, как и прежде, вижу необходимость поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо, каким бы ни был исход выборов в США», — сказал Бройер.