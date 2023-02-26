Королева-консорт Камилла собирается изменить титул после майской коронации короля Карла III. Это противоречит желанию ее покойной свекрови, королевы Елизаветы II. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на неназванные источники.

Камилла Паркер-Боулз, более известная как герцогиня Корнуольская или просто Камилла, стала королевой-консортом после смерти Елизаветы II в сентябре 2022 года. После официального восшествия на престол ее мужа она планирует изменить титул и стать королевой.

Однако Елизавета II в своем письме в февраля 2022 года изложила другие пожелания относительно статуса Камиллы. «И когда по прошествии времени мой сын Чарльз станет королем, я знаю, что вы окажете ему и его жене Камилле такую же поддержку, какую оказали мне; и это мое искреннее желание, чтобы, когда придет время, Камилла получила титул королевы-консорта, продолжая свою верную службу», — написала королева.

О вероятных грядущих переменах стало известно на прошлой неделе, когда благотворительный фонд Камиллы был переименован в «Читальный зал королевы», а не в «Читальный зал герцогини Корнуольской».

«Во дворце есть мнение, что «королева-консорт» — это громоздко, и, возможно, Камилле будет проще называться просто королевой, когда придет время», — сказал источник газете Daily Mail.

Карл III и Камилла будут коронованы вместе 6 мая в Вестминстерском аббатстве. (gazeta.ru)