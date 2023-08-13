Концерн «Калашников» презентовал на площадке форума «Армия-2023» автомат АК-19 нового образца в короткоствольном исполнении.

Как сообщает ТАСС, автомат АК-19 был разработан на базе 5,45-миллиметрового автомата АК-12. Это индивидуальное стрелковое оружие, использующее патрон натовского калибра 5,56 мм. Автомат является новейшим экспортным образцом автомата Калашникова, разработанным под патрон 5.56х45 мм. Модель отличается от предыдущих поколений продуманной эргономикой, адаптацией к всесуточному применению, повышенной точностью и кучностью стрельбы.

Автомат АК-19 — экспортный вариант автомата АК-12 под патрон калибра 5,56х45 мм, принятый на вооружение в странах НАТО и широко распространенный в мире. АК-12 — автомат калибра 5,45, основной образец индивидуального стрелкового оружия личного состава мотострелковых и других подразделений российский вооруженных сил, призванный заменить в войсках автоматы АК-74 и АК-74М.