В четверг МИД Израиля сообщил о прибытии в Анкару нового главы дипломатической миссии — в Турцию направлен профессиональный дипломат Йоэль Лион, ранее служивший послом Израиля в Украине, Молдове и Армении.

Посольство Израиля в Анкаре, закрытое “по соображениям безопасности” в 2023 году, все еще остается закрытым, как и посольство Турции в Тель-Авиве. Посол в Турции Ирит Лилиан жила в Израиле и исполняла свои обязанности по переписке; летом она вышла на пенсию. Новый посол вручил верительные грамоты в МИД Турции 9 сентября, сообщает Times of Israel.

Турецкие СМИ и паблики сообщили о прибытии израильского дипломата в Анкару раньше, чем МИД Израиля, сразу после вручения верительных грамот 9 сентября — это заметное событие, за последние три года высокопоставленный израильский дипломат прибыл в страну впервые. Турецкой публике уже представили «досье» нового израильского посла, включая его “резкие антитурецкие высказывания”, найденные в открытых источниках.

Отношения между Израилем и Турцией, остававшиеся на “точке замерзания” после прихода к власти Эрдогана и Нетаньяху, заметно потеплели в 2021-22 гг. по инициативе турецкой стороны (в августе 2022 года было объявлено о полной нормализации отношений после многолетнего разрыва), но после возвращения к власти коалиции Нетаньяху, и особенно после 7 октября 2023 года были снова разорваны и дошли до грани военной конфронтации. (israelinfo.co.il)