Экономика еврозоны впервые с начала пандемии коронавируса войдет в рецессию в конце текущего года. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, это будет происходить на фоне снижения экономического роста второй квартал подряд. Согласно данным опроса аналитиков показатели экономического роста еврозоны с сентября по декабрь составят -0,1%. Отмечается, что в первую очередь показатели снижаются из-за производственного кризиса в Германии, вызванного дефицитом бюджета и снижением спроса на немецкие товары. Экономика Германии в третьем квартале 2023 года сократилась на 0,2%.