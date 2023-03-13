Сотни тысяч граждан попадаются на эту ложь: про старых знаем, а как же новые?

Во второй половине 90-х годов в Азербайджане были введены в обращение приватизационные чеки. В указе покойного президента Гейдара Алиева отмечалось, что гражданам Азербайджана должны быть предоставлены приватизационные чеки, каждый из которых состоит из четырех паёв. Этот указ общенационального лидера вызвал глубокую симпатию в обществе. По той причине, что Азербайджан переходил от одной системы к другой, и независимое азербайджанское государство признало своих граждан основными акционерами в процессе приватизации.

Согласно требованию законодательства, 65 процентов приватизируемого государственного имущества должны принадлежать акционерам. При этом, согласно приказу Государственного комитета по имущественным вопросам № 222 от 1996 года, цена одного приватизационного пая равнялась в минимальном имущественном эквиваленте сумме 2000 долларов США с защитой от инфляции.

Кроме того, приватизационные чеки должны выступать как ценные государственные бумаги согласно закону «О ценных бумагах. Этот закон не устанавливает срок обращения ценных бумаг. Продажа, дарение и другие действия с ценными бумагами отражаются только на основании желаний и стремлений владельцев этих активов.

Однако, несмотря на все это, в 2011 году без каких-либо юридических оснований было заявлено, что приватизационные чеки изъяты из обращения. Учитывая, что такой важный и прогрессивный шаг осуществлялся с нарушением законодательства, без просветительской работы и в интересах чиновничьей олигархии, это явно означало нарушение прав акционеров.

После решения об истечении срока обращения сотни тысяч граждан были лишены права пользоваться предоставленной им государством привилегией. Оставшиеся на руках государственные ценные бумаги превратились в обычные бумажки.

Несмотря на то, что депутаты Милли Меджлиса, общественно-политические деятели, деятели науки и культуры, представители институтов гражданского общества, юристы, экономисты, специалисты по недвижимости постоянно обращаются к правительству, и что обращения в соответствующие органы поступают также от имени многочисленных граждан, обладающих приватизационными чеками, соответствующие органы на это никак не реагируют. Это, в свою очередь, приводит к справедливым вопросам.

Защищают ли чиновники, игнорирующие эти обращения, интересы своих преемников, когда-то осуществивших этот процесс в устраивающей их интересах форме, или же для них ничего не значит позиция представителей интеллигенции и рядовых граждан?

Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял в своих выступлениях и интервью, что чиновники скрывают от него жалобы граждан, а в некоторых случаях он получает информацию об этом из прессы. Приведем цитату из выступления президента: «Иногда обращения граждан не рассматриваются непосредственно с их участием, в отдельных случаях обращения направляются для рассмотрения должностным лицам, на которых поступает жалоба, и дело решается на основании ответов, подготовленных теми же чиновниками, на кого жаловались граждане. Кое-где допускается формализм при рассмотрении и принятии обращений граждан, каждое совещание, проведенное с гражданами, неэффективно используется для решения местных проблем и т.д. Раньше от меня иногда скрывали жалобы. Я получал информацию об этом из прессы. С такими вещами уже покончено и должно быть покончено».

Можно сделать вывод, что обращения интеллигенции и рядовых граждан по поводу приватизационных чеков также скрыты от главы государства. Если бы это было не так, чиновники отреагировали бы на эти обращения, и права граждан, оставшихся с приватизационными чеками на руках, были бы восстановлены.

Член комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Айдын Мирзазаде сказал AYNA, что срок обращения приватизационных чеков должен быть продлен: «В то время общественность с воодушевлением восприняла указ общенационального лидера Гейдара Алиева, согласно которому каждый гражданин получил приватизационные чеки, состоящие из четырех паев. Как и другие указы общенационального лидера, этот указ также служил защите интересов населения. Часть граждан, получивших приватизационные чеки, продала их на «черном рынке», а часть разместила в различных предприятиях. Например, я разместил свои приватизационные чеки на одном из предприятий, но в дальнейшем я не интересовался судьбой этого предприятия.

Часть граждан страны до сих пор хранит приватизационные чеки. Таких людей немало. В связи с этим соответствующие учреждения должны принять меры в этом направлении и логически завершить процесс. Должна быть прояснена участь граждан, у которых остались на руках приватизационные чеки», — подчеркнул депутат.

Член Коллегии адвокатов Азербайджана Ирада Джавадова в беседе с AYNA отметила, что чиновники должны доводить жалобы граждан до главы государства: «Граждане с приватизационными чеками создали страницу в социальных сетях. Судя по всему, это довольно активная страница, и граждане требуют возмещения причиненного им ущерба. С другой стороны, в прессе по этому поводу публикуются призывы к официальным органам от имени представителей интеллигенции. Если учесть, что граждане, имеющие на руках приватизационные чеки, обращаются в соответствующие органы, то можно сказать, что ситуация достаточно серьезная.

Что хочет гражданин от государства? Он говорит, что после распада СССР ему в наследство досталась доля, выделенная государством, и требует вернуть в обращение приватизационные чеки и выплаты компенсации», — отметила адвокат.

По словам Джавадовой, это наследство было предоставлено гражданам в виде приватизационных чеков из четырех паев: «Для приватизационных чеков с защитой от инфляции была определена конкретная сумма. Закон предусматривает, что 65 процентов приватизируемого государственного имущества будет принадлежать владельцам этих чеков. Срок обращения законодательством не установлен. Но проведя приватизацию в интересах чиновников-олигархов, правительство заявило, что срок обращения приватизационных чеков завершился. Это грубое нарушение прав человека и правовых норм.

«Соответствующие органы обязаны подготовить пакет предложений и представить его главе государства. Но они этого не делают. В этом вопросе должна быть поставлена точка. Права стольких людей не могут быть нарушены затягиванием процесса. Если ваучеры должны были стать никчемной бумажкой, то почему назвали их приватизационными чеками?», — заявила адвокат.

Примечание:

Напомним, что приватизационные чеки были переданы всем гражданам страны, состоявшим на государственном учете в 1997 году. Эти чеки не только являются государственными ценными бумагами, но и имеют право собственности. Каждый чек имеет одинаковую стоимость. Согласно закону, не менее 65 процентов всего крупного и среднего государственного имущества, подлежащего приватизации, должны быть заменены приватизационными чеками, и процесс приватизации должен осуществляться таким образом. Стоимость каждого чека составляет 1/32 миллионной. Доля имущественного эквивалента определяется в законе как защищенная от инфляции доля имущественного эквивалента. При этом право залога этих приватизационных акций в банках гарантируется законом. Это означает, что стоимость долей государственной собственности должна быть одинаковой для каждого из приватизационных чеков.

В ходе эмиссии приватизационных чеков правительство выделяет на это большую сумму средств, и в качестве ценных бумаг эти чеки оцениваются по отношению к долларам и другим валютам.

Предполагалось, что стоимость приватизационного чека на одного акционера будет эквивалентна не менее 2000 долларов США с защитой от инфляции. Хотя в законе не указан срок для приватизационных чеков, приостановка их срока обращения расценивается как попытка некоторых чиновников закрыть данный вопрос. Неосведомленность населения, а также то, что на передний план процесса выдвинулась часть бизнесменов и чиновников-олигархов, определили эту ситуацию. Хотя некоторые из граждан продали свои приватизационные чеки на «черном рынке», есть и те, кто сохранил их, ожидая дня, когда справедливость восторжествует.

Особое примечание

Всем следует знать, что Приватизационные Чеки, являющиеся Государственными Ценными Бумагами, подтверждающие право собственности на Приватизационную Долю Имущества, данную общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, были выданы ПО ЗАКОНУ!

Указ № 450, подписанный Гейдаром Алиевым для реализации ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИИ, был издан для осуществления выдачи и первичного размещения приватизационных чеков гражданам в качестве государственного обязательства, подтверждающего наследственные приватизационные доли каждого гражданина в соответствии с законом. Согласно пункту № 5 Положения о приватизационных чеках, утвержденного этим Указом, который действует и по сей день, категорически запрещается отказываться от принятия приватизационных чеков в качестве платежного средства в течение всего периода приватизации.

Указ не дает права, но и не может отнять права, данного законом! Приватизация, проведенная без выплаты компенсаций, обманным путем со стороны чиновников, путем изъятия из обращения приватизационных чеков на основании Указа, есть беззаконие, несправедливость по отношению к народу и саботаж против государства!

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