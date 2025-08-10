Соединенные Штаты находятся в процессе согласования времени, когда президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут сесть за стол переговоров и обсудить прекращение конфликта в Украине.

Об этом в интервью FoxNews заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Президенту (Трампу) нужно заставить президента Путина сесть за стол переговоров с президентом Зеленским и решить их разногласия. Конечно, мы осуждаем вторжение, нам не нравится текущая ситуация, но нужно прийти к миру. И единственная возможность это сделать — сесть и поговорить», — сказал Вэнс.

По его словам, США не считают, что контакты Путина и Зеленского перед саммитом США-Россия на Аляске были бы продуктивными. Вэнс добавил, что президент США Трамп «сомневается в успехе переговоров по Украине, но считает нужным дать им шанс». США нацелены на урегулирование конфликта с учетом текущей линии соприкосновения, подчеркнул Вэнс, отметив, что Вашингтон продолжит диалог с Украиной и Зеленским .

«Мы попытаемся найти такое решение на основе переговоров, которое устроит и россиян, и украинцев. В конце концов, обе стороны, вероятно, будут недовольны», — сказал американский вице-президент.

Джей Ди Вэнс подчеркнул, что США больше не собираются «финансировать конфликт в Украине» и намерены добиваться его скорейшего окончания. «Если европейцы хотят взять на себя инициативу и закупать оружие у американских производителей — мы не против, но сами больше это финансировать не будем», — заявил Вэнс.

Он также сообщил, что президент Трамп рассматривает возможность введения санкций против Китая за импорт российской нефти, но «пока не принял твердого решения» по этому вопросу. (svoboda.org)