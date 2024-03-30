В настоящее время нет никаких признаков того, что Россия планирует вторгнуться в какую-либо страну НАТО, заявил журналистам глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

«Нет никаких признаков того, что Россия планирует напасть на какое-либо государство-член НАТО. Я не думаю, что существует прямая угроза», — цитирует адмирала издани‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​е The Baltic Times.

В то же время, он сказал, что «амбиции России выходят за рамки Украины». В связи с этим «Североатлантический союз в целом должен быть более подготовленным».

По его словам, поскольку блок «согласился рассматривать Россию как угрозу», планы и работа альянса направлена на то, чтобы «убедиться, что мы можем защититься от угроз».