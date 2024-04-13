Нападение Ирана на Израиль с большой вероятностью может произойти утром в воскресенье, 14 апреля. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на неназванного американского чиновника.

«Есть большая вероятность, что Иран атакует Израиль в первые часы воскресенья», — прогнозирует чиновник.

Министр обороны Израиля Йоав Галант за несколько часов до этого заявил, что его страна внимательно наблюдает за «планируемым нападением» Ирана и его сателлитов, в связи с чем усилила оборонительную и наступательную структуры. Также государство готово «принять любые меры, необходимые для защиты граждан».