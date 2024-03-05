В случае нападения на Россию по стране будет нанесен быстрый глобальный удар, за которым последует воздушно-наземная или воздушно-морская операция. Такой сценарий описывается в журнале «Военная мысль», который издает Минобороны РФ (статью цитируют госагентства, сам материал на сайте издания не опубликован).

В статье говорится, что в военных операциях против России примут участие воинские формирования нового типа, которые сейчас создаются на Западе, — «объединенные оперативные формирования» (ООФ). Они представляют собой межвидовые компактные, высокомобильные многосферные группировки войск, способные в короткие сроки нанести комплексное поражение административно-политической и военно-промышленной инфраструктуре противника во всех сферах: наземной, морской, воздушной, космической и информационной.

«Наиболее ожидаемыми формами применения ООФ являются воздушно-наземные (морские) операции (кампании). При этом начинаться они будут с воздушных (с 2030 года — воздушно-космических, в дальнейшем — космическо-воздушных) наступательных операций, состоящих из быстрого (мгновенного) глобального удара и нескольких (от 2–3 до 5–7) массированных ракетно-авиационных ударов», — отмечается в статье. При этом подчеркивается, что авиация вступит в боевые действия одной из первых «как наиболее маневренный и адаптивный вид войск, возможно, еще до развертывания основной группировки».

Перед началом активной фазы операции оперативные формирования противника будут вести провокационные, демонстративные, информационные и другие потенциально агрессивные действия, в том числе в целях контроля обстановки, говорится в материале «Военной мысли». При этом авторы уточняют, что боевой и численный состав ООФ противника мирного времени может составлять 50–70% от состава, который будет действовать во время войны.

В связи с растущей угрозой удара по России авторы статьи призывают повысить роль Воздушно-космических сил в общей структуре военных конфликтов. В частности, требуется оснащение российских ВКС новыми и модернизированными самолетами и беспилотниками, необходимо внедрить перспективные автоматизированные системы управления и совершенствовать разведывательное обеспечение. Кроме того, нужно выработать новые взгляды на организацию боевого применения авиационных сил как в мирное, так и в военное время, заключают авторы статьи.

До этого о риске прямого военного конфликта с Россией заявил президент США Джо Байден. По его словам, президент РФ Владимир Путин после «взятия Украины» может атаковать страны НАТО. Путин в ответ на это заверил, что у России нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами НАТО.

Однако в послании Федеральному собранию 29 февраля он предупредил о последствиях отправки войск НАТО в Украину, напомнив, что у России есть оружие, которое «может поражать цели на их (стран НАТО) территории». (moscowtimes.ru)