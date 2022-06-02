Цены на табачную продукцию растут как на дрожжах – поборников за здоровый образ жизни сей факт не удивляет: дорожает все вокруг, сетуют граждане. Курильщики в шоке разводят руками – стоимость сигарет выросла дальше некуда.

На фоне рекордной инфляции подорожание табачных изделий находится в общем тренде. Мировой экономический кризис, сдобренный пандемией и войной в Украине, запустил беспрецедентный маховик инфляции, накрывшей практически весь набор товаров и услуг. Здесь нельзя не учитывать и растущую почти ежегодно акцизную ставку на «дымный» импорт. В середине апреля косвенный налог был снова повышен с прежних 43 до 46 манатов за тысячу штук продукции. Наконец, Азербайджан активно участвует во всевозможных инициативах ВОЗ по борьбе с табакокурением. А повышение цен за счет растущих акцизов – главный аргумент радетелей за наше здоровье.

Причин для подорожания сигарет предостаточно, говорит в беседе с # депутат Милли Меджлиса, доктор экономических наук, профессор Руфат Гулиев:

«Мы наблюдаем серьезную динамику цен по всей международной номенклатуре товаров и услуг, а это свыше двух миллионов позиций. Только подумайте, на волне глобального ценового роста инфляция в развитых странах достигла 7–8 процентов. К тому же перспективы глобального роста существенно ухудшились из‑за перебоев с поставками сырья и других логистических проблем, которые вызвали рекордный рост цен на сырьевые ресурсы и прочие товары. Разумеется, что цены на сигареты на этих трендах растут.

Сам курящий и понимаю озабоченность подорожанием табачной продукции. Несмотря на вред для здоровья, сигареты для курильщиков такой же товар первостепенной важности, как хлеб, масло и прочие продукты. Но политика стран мира направлена на подорожание сигарет. Власти разных стран проводят при поддержке Всемирной организации здравоохранения комплексные антитабачные меры. Последовательно вводятся различные ограничения, включающие полный запрет на курение в общественных местах, повышение налогов на табачную продукцию, запрет на рекламу, одновременно проводятся мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и пр. Повышение цен – одно из таких ограничений, потому подорожание табачной продукции происходит сегодня во всем мире. В нашей стране цены на сигареты растут усредненными темпами», — пояснил ученый.

Общая тенденция на удорожание, конечно же, аргумент, но есть и другие текущие обстоятельства, подстегивающие галоп цен.

По свидетельству председателя Общественного объединения поддержки социальных исследований, экономиста Эюба Керимли, ценники на «дымный» ассортимент прилавков растут из-за войны в Украине, поскольку на эту страну приходилась весомая доля нашего импорта. Для наглядности собеседник предложил приглядеться к цифрам:

«Если взглянуть на статистику, за прошлый год мы импортировали 482,7 млн штук сигарет на общую сумму 12, 093 млн долларов. При этом львиная доля поставок — 70% всего импорта, пришлись на Украину. Местное производство тоже не стояло на месте, в республике произвели 14,351 млрд штук сигарет, из которых 316.31 млн штук пошли на экспорт в российском и других направлениях. Помимо прочего, из Украины в Азербайджан поступал ферментированный табак — 4 млн 466,95 тыс. тонн в минувшем году. У нас производство табака тоже налажено, но выпускается он в количестве, которое аж на 90 процентов меньше тех объемов, что потребляются в республике. Местное производство на уровне 4 тыс. 237 тонн не покрывает внутреннюю потребность, а это говорит о серьезной нашей зависимости от импорта, особенно из Украины. Потому происходящие там события так сильно влияют на местный рынок и цены.

Из-за простоя украинского направления импорта нам сегодня приходится налегать на поставки из других стран, в частности Турции и пр. Таким образом, импорт табачной продукции выходит из зоны фискального благоприятствования, созданного в рамках СНГ, а это дополнительный финансовый прессинг, отражающийся на конечной стоимости сигарет и прочей табачной продукции. Проще говоря, импорт обходится дороже. Если же прибавить к этому издержки на подорожавшую транспортировку, себестоимость поднимается еще выше. К тому же война в Украине подстегивает глобальное подорожание табака и табачной продукции, а это весомый аргумент в копилку растущих цен. Учитывая эти реалии, подорожание продолжится».

Рецепт удержания цен – в налаживании собственного производства, говорит Керимли. По его словам, не весь производимый в стране табак пригоден для производства сигарет: «Раньше производимый в Азербайджане табак частично экспортировали в Россию, Беларусь. Полагаю, этот экспорт восстановится, поскольку у России из-за санкций нет большого выбора», — говорит собеседник.