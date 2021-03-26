Как севший на мель контейнеровоз повысит мировые цены на нефть

Контейнеровоз Ever Given компании Evergreen Marine длиной в 400 метров и шириной 59 метров перекрыл движение по Суэцкому каналу в одном из самых узких его мест и сел на мель 23 марта. Движение заблокировано в обе стороны. Это один из крупнейших в мире контейнеровозов под панамским флагом.

Он следовал из Китая в Роттердам (Нидерланды). Как поясняли ранее в Evergreen Marine, причиной происшествия стала песчаная буря в Египте. Штормовой ветер развернул корабль из-за большой парусности. Сообщалось также об отключении электричества на Ever Given и плохой видимости во время бури. В итоге судно уткнулось в песчаный берег.

Ever Given попытались вытянуть на большую воду буксирами, но сдвинуть корабль весом 220 тысяч тонн не удалось. Египетские власти подогнали к судну экскаваторы, сейчас идет откапывание застрявшего киля.

Подсчитано также, что длительная блокировка морского канала приведет к повышению цен на нефть на 10% и более. По оценкам управления энергетической информации США, через Суэцкий канал транспортируется около 10% всей мировой нефти, которую перевозят морем.

В общем блокировка канала обходится мировой торговле в $400 млн в час. Доставка контейнера из Китая в Европу стоит теперь $8 тысяч, или в четыре раза дороже, чем год назад. Решение проблемы затягивается на неопределенное время.

Ситуацию прокомментировал для # экономист Натиг Джафарли.

«Это непростое событие для мировой экономики. Рынки нефти отреагировали мгновенно, и если сначала цены пошли вверх, то вчера они ушли вниз, а сейчас несколько стабилизировались. Однако, так ситуация в Суэцком канале долго продолжаться не может, ведь это кратчайший морской путь. Конечно, есть альтернативные пути, но они очень протяженные, соответственно, дороже обходится и себестоимость транспортировки», — сказал он.

По его словам, сейчас большие убытки будут терпеть страховые кампании, а также поставщики товаров в Европу или из Европы.

«Если ситуация продлится, занервничает и нефтяной рынок. Однако, ввиду наличия достаточного количества запасов сырой нефти в странах-покупателях — в Китае, США, Европе, большого кризиса ждать не стоит. Тем более, что в связи с пандемией вновь ужесточаются карантинные меры. Так что, больших скачков на мировом рынке нефти не будет», — полагает аналитик.

На фоне проблемы в Суэцком канале особо острым становится вопрос расширения сухопутных торговых путей, на которые сейчас делает ставку Азербайджан. По мнению Джафарли, сухопутное торговое движение невозможно отделить от морского.

«Они взаимосвязаны. Самыми дешевыми транспортными дорогами являются моря и океаны, в том числе за счет большой грузоподъемности кораблей. Они обходятся в несколько раз дешевле, чем железнодорожная перевозка, тем более — автомобильная грузоперевозка. Да, Азербайджан хочет стать сухопутным торговым хабом, но вместе с тем тут есть определенные связки с морями и океанами», — добавил эксперт.

К примеру, пояснил экономист, на пути коридора «Север-Юг» стоит порт «Бендер Аббас», к которому приплывают корабли из Индии. «Они будут выгружаться в порту «Бендер Аббас», там же товар будет загружаться в поезда, которые дальше уже через Азербайджан и Россию выйдут к Балтийскому морю, откуда отправятся до места назначения морским путем. То есть, все транспортные маршруты взаимосвязаны, и железные дороги будут дополнением к морским путям, а не альтернативой», — резюмировал он.