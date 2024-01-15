Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило информацию, согласно которой ракета хуситов попала в один из американских кораблей в акватории Красного моря. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным командования, повреждения получил контейнеровоз . При этом в результате атаки никто из членов экипажа не пострадал, уточняется в заявлении американских военных.

«Поддерживаемые Ираном хуситы запустили противокорабельную баллистическую ракету с подконтрольной территории Йемена и нанесли удар по шедшему под флагом Маршалловых островов, принадлежащему и управляемому США контейнеровозу «Гибралтар Игл», — говорится в сообщении.