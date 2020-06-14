Как Пашинян теряет власть

В Армении начался процесс отстранения от власти действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Он уже может называться «хромой уткой», вопрос лишь в том, когда вчерашний «буревестник революции» досрочно лишиться занимаемой должности и что с ним будет потом. А пока обратимся к событиям воскресенья. Началось все с того, что СНБ РА сообщила, что в результате незаконной деятельности компаний олигарха и лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна в сфере игорного бизнеса государственный бюджет не получил порядка 60 миллионов долларов. В целом, как сообщают армянские СМИ, против него возбуждено три уголовных дела.

Сам Царукян и его сторонники считают действия правоохранителей политическим преследованием со стороны власти. В итоге, сторонники лидера «Процветающей Армении» собрались в воскресенье днем у здания Службы национальной безопасности в знак поддержки предпринимателя. Несколько десятков людей скандируют антиправительственные лозунги, в том числе с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Сюда были стянуты и силы полиции, Гагик Царукян вышел к собравшимся перед его домом сторонникам и заявил: «Сегодняшние события подстроены. Это политическое преследование. Хотят оказать давление, напугать. Но я заявляю вам, как Гагик Царукян: я буду сыном аморальной женщины, если отступлю. Что хотят, пусть стряпают – зараза не пристанет. Я готов ко всему».

И тут имеет смысл напомнить, что именно глава второй по численности политической силы парламента Армении — оппозиционной партии «Процветающая Армения», олигарх Гагик Царукян на днях потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства. Как видим, армянская власть ответила на эти требования возбуждением против Царукяна уголовных дел. А ведь «Тупой Гаго» был одним из тех, кто привел Пашиняна к власти, о чем он не раз публично заявлял. Все это доказывает, что для Пашиняна нет, и не было никогда вечных союзников, а были лишь вечные цели, главной из которых был захват и удержание власти любым путем. Против Пашиняна давно уже выступает и еще один его бывший соратник, глава парламентской фракции и партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян. Кроме того, в одной команде с Николом Воваевичем был когда-то лидер партии «Родина», бывший директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян.

В итоге, совет партии «Родина» выступил с заявлением в связи с действиями властей в отношении лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. «Ранним утром 14 июня крупная группа сотрудников СНБ с целью обыска вторглась в особняк лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Сбываются наши прогнозы касательно того, что для удержания личной власти Пашинян пойдет на фальшивое уголовное преследование политической оппозиции. Санкция на кампанию по дискредитации и явное уголовное преследование руководителя оппозиционной силы Национального собрания была дана в тот момент, когда Гагик Царукян выступил со строгой критикой деятельности властей и потребовал отставки правительства. Данный ход событий является свидетельством агонии властей. Мы безоговорочно осуждаем ужесточающееся политическое преследование в отношении Гагика Царукяна и заявляем, что напрасны надежды властей на прекращение политической жизни путем карательных мер. Есть единственный выход из этой ситуации: немедленная отставка потерявшего чувство реальности Пашиняна и формирование антикризисного правительства, основанное на национальном согласии», — отмечается в заявлении совета партии «Родина».

В очередной раз власти реагируют на политическую оценку оппозиции репрессивными методами, заявила партия «Дашнакцутюн». «Особенно сейчас, когда страна стоит перед серьезными внутренними и внешними вызовами, которые являются результатом бездарного управления властей, стремление одного человека установить в стране авторитаризм становится очевидным», — говорится в заявлении этой партии. «Дашнакцутюн» призывает власти вернуться в поле политической борьбы, в противном случае этот путь приведет к углублению дестабилизации в стране и необратимым потерям, ответственность, за что будут нести действующие власти.

Какое бы обвинение не предъявили, какие бы «факты» не появились, это имеет явный политический характер, поскольку эти действия последовали сразу после политических заявлений оппозиционной партии «Процветающая Армения», заявил в беседе с журналистами перед зданием СНБ Армении председатель общественной организации «Правовой путь», правозащитник Рубен Меликян. Фактическое уголовное преследование, реализуемое в отношении лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, незаконное и неконституционное. Об этом в ходе беседы с Новости Армении-NEWS.am заявил бывший генпрокурор Армении Геворк Костанян. По его словам, на данный момент нет каких-либо правовых оснований для задержания Царукяна, и если СНБ пойдет на этот шаг, то это решение будет незаконным.

По мнению бывшего генпрокурора РА, в апреле 2018 года было намного больше законных оснований для лишения неприкосновенности тогда еще оппозиционного депутата Никола Пашиняна, чем сейчас в случае с Царукяном. «Тогда три депутата, в том числе и Никол Пашинян, были задержаны за организацию незаконных митингов прямо на месте митинга, то есть в момент совершения предполагаемого преступления, в то время как в случае с Гагиком Царукяном это положение закона вообще неприменимо», — сказал он. Перечисляю все это для того, чтобы была предельно ясна юридическая и политическая сторона дела.

А теперь, касательно призывов. Армянский политолог и экономист Андраник Теванян уже обобщил все звучащие в РА выводы и призывы. «Сегодняшний месседж Никола следующий: «Я прекрасно знаю, что впредь не имею большой армии сторонников. Улица больше не моя, зомбированная масса сократилась и стремится к нулю. Отныне я буду опираться на силовые структуры, надеясь, что они выполнят мои незаконные распоряжения. Я буду бороться за свое кресло до последнего патрона, вздоха и мгновения. Мне нужны общественный раскол и большие потрясения». Нужно оценить его искренность и осуществить политическое планирование, приняв этот месседж за отправную точку. Остальное из области лирики и демагогии»,- указал он.

Все это говорит о том, что Пашиняну банально не на кого больше опереться. Да, он был когда-то самым почитаемым в РА политиком, ему поверили, от него много чего ждали. Но, теперь уже всем в РА понятно, что Пашинян является всего лишь популистом, одержимым властью. Реальных способностей, управлять государством, у него нет. Ситуация для пока еще действующего премьер-министра РА усугубляется ежедневными сообщениями о кошмарном росте числа заразившихся коронавирусом и скончавшихся от него. По этим показателям РА уже вошла в число самых проблемных стран мира, руководство которых провалило противостояние с COVİD-19. Трещит по швам и армянская экономика. Армения, выбравшая путь самоизоляции, и без того являлась самой экономически отсталой страной региона. Теперь же, ее экономический крах является неминуемым. И все это на фоне все новых коррупционных скандалов вокруг имени Пашиняна. И совершенно логичной в этой связи выглядит новость о том, что премьер-министр Армении подумывает о замене министра обороны Армении Давида Тонояна ибо опасается военного переворота. Пашиняну теперь нужно бояться всех и каждого, но вряд ли это ему поможет. Процесс отстранения его от власти уже начался.